Гаджиев: «У „Амкара“ много проблем с составом. В последнем цикле не было 9 человек»

Во время флеш-интервью перед матчем 15-го тура РФПЛ с «Уралом» наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев пожаловался на эпидемию травм:

«У „Амкара“ много проблем с составом. У нас много травмированных. К примеру, в последнем цикле не было 9 человек, в том числе и нашего капитана - Петара Занева. Почему не играет Огуде? Ему тяжело. Он провел в матче с „Ростовом“ в Кубке России 120 минут. Так складывалось, что из-за лимита не могли его поменять. Дали возможность не выходить в стартовом составе, но он может появиться на поле по ходу игры».

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