Ребко: «Какой-то идиот написал, что мы с Григоряном чуть ли не дрались. Это полный бред»

Полузащитник московского «Арарата» Алексей Ребко опроверг информацию о том, что у бывшего тренера команды Александра Григоряна случались конфликты с игроками:

«С Григоряном работалось нормально, продуктивно. Какой-то идиот написал, что мы с ним чуть ли не дрались. Это полный бред. С Виталичем было абсолютно комфортно, а требования у него, кстати, очень даже прогрессивные. Мы четко старались выполнять его установку на матчи. Поверьте, ни одного конфликта не было!

Когда он к нам пришел, я в нем не увидел человека, который прославился благодаря минутным флэш-интервью. Конечно, он неравнодушный, горячий, как принято говорить. Но то, что про него написали, будто он по-хамски общается с игроками – наглая ложь.

Григорян всегда хочет выиграть, требует, чтобы футболисты, независимо от соперника, были максимально отмобилизованы, и настраивает соответствующе. В своем дивизионе мы считаемся лучшей командой, но при этом мы никогда не расслаблялись. Я считаю, что он провел отличную работу».

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