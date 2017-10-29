Клуб «1° де Агосто» выиграл чемпионат Анголы

Клуб «1° де Агосто» за тур до конца чемпионата Анголы обеспечил себе чемпионство. В предпоследнем туре был переигран клуб АСА и теперь «1° де Агосто» недосягаем для своих преследователей. Это второй титул команды подряд и 11-й в истории.

Чемпионат Анголы проводится с 1979 года, и «1° де Агосто» является первым чемпионом после обретения Анголой независимости в 1975.

Также уже известен чемпион Ирландии.

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