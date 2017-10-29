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Клуб «1° де Агосто» выиграл чемпионат Анголы

вчера, 23:41

Клуб «1° де Агосто» за тур до конца чемпионата Анголы обеспечил себе чемпионство. В предпоследнем туре был переигран клуб АСА и теперь «1° де Агосто» недосягаем для своих преследователей. Это второй титул команды подряд и 11-й в истории. 

Чемпионат Анголы проводится с 1979 года, и «1° де Агосто» является первым чемпионом после обретения Анголой независимости в 1975.

Также уже известен чемпион Ирландии.

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Все комментарии
vinyardrip
сегодня в 00:35
ЭЭЭ... мля.. Это че месси не покрасил свою болонку или рональду не передал привет своим носкам?)) Вроде сезон футбольный еще в разгаре.. Мож кого из анголы в россияне решили записать?..
бундер
сегодня в 00:14
До последнего верил, что "1°" возьмёт своё. В этом сезоне они показали своё превосходство над оппонентами. В какое-то время показалось,что у команды спад, но усиления в межсезонье позволили им сыграть в свою игру и показать кто тут главный.
Стоит отметить и тактические уловки тренера, которые в решающих матчах позволили им ловить соперника на их роковых ошибках.
Ну и пару слов о фанатах: без их сумасшедшей поддержки этого успеха просто могло и не быть. Браво "1°", вы сделали это снова!!! Теперь ваш соперник "Канибалус" просто в ступоре! Браво!!!
С детства за "1°"
arzamas
вчера в 23:55
В чемпионате нашего Пивзавода досрочно уже в первом туре определился лидер и чемпион. Это сборная мужей и родственников бухгалтерии. Сборные транспортного и электро цехов могут претендовать только на розыгрышь между собой 2-3 места, а сборная разливочного цеха обречена на почетное последнее 4-е место, но без вылета за пределы родного пивзавода.)
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