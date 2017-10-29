Клуб «1° де Агосто» выиграл чемпионат Анголы

Клуб «1° де Агосто» за тур до конца чемпионата Анголы обеспечил себе чемпионство. В предпоследнем туре был переигран клуб АСА и теперь «1° де Агосто» недосягаем для своих преследователей. Это второй титул команды подряд и 11-й в истории.
Чемпионат Анголы проводится с 1979 года, и «1° де Агосто» является первым чемпионом после обретения Анголой независимости в 1975.
Также уже известен чемпион Ирландии.
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Стоит отметить и тактические уловки тренера, которые в решающих матчах позволили им ловить соперника на их роковых ошибках.
Ну и пару слов о фанатах: без их сумасшедшей поддержки этого успеха просто могло и не быть. Браво "1°", вы сделали это снова!!! Теперь ваш соперник "Канибалус" просто в ступоре! Браво!!!
С детства за "1°"
Стоит отметить и тактические уловки тренера, которые в решающих матчах позволили им ловить соперника на их роковых ошибках.
Ну и пару слов о фанатах: без их сумасшедшей поддержки этого успеха просто могло и не быть. Браво "1°", вы сделали это снова!!! Теперь ваш соперник "Канибалус" просто в ступоре! Браво!!!
С детства за "1°"