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Николаев: «По составу „Зенит“ намного опережает всех своих конкурентов»

сегодня, 13:21

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев уверен, что состав клуба из Санкт-Петербурга потенциально гораздо сильнее, чем у всех остальных команд РФПЛ.

«По составу, по запасу, по числу классных футболистов „Зенит“ намного опережает всех своих конкурентов: и ЦСКА, и „Локомотив“, и „Спартак“, и „Краснодар“. Поэтому на долгой дистанции „Зениту“ будет легче, все будет зависеть от того, насколько стрессоустойчивый у нас тренер. Сейчас каждый будет ему напоминать, что у Мирчи Луческу в прошлом году очков было больше на данный момент и так далее…

Если Манчини выдержит это, уверен, что все у „Зенита“ наладится. К тому же успешное выступление в еврокубках позволит команде прибавить. Что касается шанса вернуть лидерство, то в этом году интересен наш чемпионат тем, что появилось очень много команд, способных друг у друга отнимать очки. Особенно, такие как тульский „Арсенал“ (улыбается). Сюрпризов будет много, поэтому кто стабильнее выступит, тот и выиграет чемпионат. А борьба за титул будет идти до конца сезона».

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Все комментарии
ermak6448
сегодня в 14:36
Состав на РЖД как термин, а вот качества никого...
Ironyfan ответил Борисыч1
сегодня в 14:32
Борисыч1:
Да, бабла Зенит вложил немало и аргов накупил вдоволь. Но при этом Россия Зенит ненавидит и все Команды упираются против ворога. А в обстановке всеобщей ненависти выиграть Чемп гораздо труднее. Все готовы пропустить Спартак, Локо, ЦСКА - да кого угодно, лишь бы не Зенит. Кто-то не будет болеть за Рубин в следующем туре? Днём с огнём не найдёшь такого Россиянина.
Тем и ценнее чемпионства Зенита - они тяжелее даются.
Зенит по сути бьётся против всех московских команд.
А за Россию говорить не надо - в России как раз московскую кормушку не особо жалуют.
Аденн
сегодня в 14:25
    Супервайзер
    сегодня в 14:01
    Николаев: " По зарплатной ведомости Зенит намного опережает своих так называемых конкурентов из Реала, Барселоны и Мэнчестер Юнайтед"))
    Борисыч1
    сегодня в 13:54
    Да, бабла Зенит вложил немало и аргов накупил вдоволь. Но при этом Россия Зенит ненавидит и все Команды упираются против ворога. А в обстановке всеобщей ненависти выиграть Чемп гораздо труднее. Все готовы пропустить Спартак, Локо, ЦСКА - да кого угодно, лишь бы не Зенит. Кто-то не будет болеть за Рубин в следующем туре? Днём с огнём не найдёшь такого Россиянина.
    stachel
    сегодня в 13:47
    Что представляет собой т.н. "запас" мы все видели в матче с Иегудой в Питере. Больше этот "запас" на поле не выходил. А ведь все эти люди получают не малые з/п. Это вопрос к селекционному отделу и лично Манчини, который одобрял покупки и продажи.
    "по числу классных футболистов Зенит“ ??? Каких классных футболистов? Все почему то говорят о классных игроках Зенита, но никто не называет ПЕРСОНАЛЬНО, кто в составе нынешнего Зенита действительно КЛАССНЫЙ футболист? Есть 24 игрока, назовите хотя бы ОДНОГО классного!
    LOpp
    сегодня в 13:43
    Физручини еще не написал заявление?
    RDeanW
    сегодня в 13:33
    "По составу, по запасу, по числу классных футболистов"

    где эти классные футболисты? что-то не видно. у спартака 12 игроков побывало в лазарете. 12! при этом спартак умирал на поле ценой травм в домашних играх, но не позволял себе проиграть 2 домашние игры подряд с разницей 0:4. при своей публике делали все невозможное, чтобы добиться результата. и добивались! а у этих столько возможностей для выбора состава на игру, а толку... у тех же коней всего лишь 12-13 игроков, с которыми можно чего-то добиться, так они от зенита идут на расстоянии в каких-то 4 очка. мда...
    sir-5
    сегодня в 13:31
    "Зенит" уже десять лет выше всех по всем показателям,кроме завоёванных титулов. Ещё бы посчитать КПД.Но тогда придётся прослезиться.
    cska plus
    сегодня в 13:30
    Манчинни не первый день "замужем" и ему наплевать на этих статистов он их даже не читает, другое дело получится у него или нет?
    AntiherQ1488
    сегодня в 13:29
    Эти аргентинцы кончились, пора выделять 100 лямов на новых.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 13:29
    ЭТО И ПЛЮС И МИНУС ЗЕНИТА
    ЗИМОЙ НАДО ДЗЮБУ СЛИВАТЬ В БАВАРИЮ, А ТО ЗАЧАХНЕТ ПАРЕНЬ
    Морозовский
    сегодня в 13:26
    Только наплевать этому составу на "Зенит"!
    Одно слово румын
    сегодня в 13:24
    В смысле по количеству бакланьих особей на гектар
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