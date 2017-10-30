Николаев: «По составу „Зенит“ намного опережает всех своих конкурентов»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев уверен, что состав клуба из Санкт-Петербурга потенциально гораздо сильнее, чем у всех остальных команд РФПЛ.

«По составу, по запасу, по числу классных футболистов „Зенит“ намного опережает всех своих конкурентов: и ЦСКА, и „Локомотив“, и „Спартак“, и „Краснодар“. Поэтому на долгой дистанции „Зениту“ будет легче, все будет зависеть от того, насколько стрессоустойчивый у нас тренер. Сейчас каждый будет ему напоминать, что у Мирчи Луческу в прошлом году очков было больше на данный момент и так далее…

Если Манчини выдержит это, уверен, что все у „Зенита“ наладится. К тому же успешное выступление в еврокубках позволит команде прибавить. Что касается шанса вернуть лидерство, то в этом году интересен наш чемпионат тем, что появилось очень много команд, способных друг у друга отнимать очки. Особенно, такие как тульский „Арсенал“ (улыбается). Сюрпризов будет много, поэтому кто стабильнее выступит, тот и выиграет чемпионат. А борьба за титул будет идти до конца сезона».

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