Николаев: «По составу „Зенит“ намного опережает всех своих конкурентов»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев уверен, что состав клуба из Санкт-Петербурга потенциально гораздо сильнее, чем у всех остальных команд РФПЛ.
«По составу, по запасу, по числу классных футболистов „Зенит“ намного опережает всех своих конкурентов: и ЦСКА, и „Локомотив“, и „Спартак“, и „Краснодар“. Поэтому на долгой дистанции „Зениту“ будет легче, все будет зависеть от того, насколько стрессоустойчивый у нас тренер. Сейчас каждый будет ему напоминать, что у Мирчи Луческу в прошлом году очков было больше на данный момент и так далее…
Если Манчини выдержит это, уверен, что все у „Зенита“ наладится. К тому же успешное выступление в еврокубках позволит команде прибавить. Что касается шанса вернуть лидерство, то в этом году интересен наш чемпионат тем, что появилось очень много команд, способных друг у друга отнимать очки. Особенно, такие как тульский „Арсенал“ (улыбается). Сюрпризов будет много, поэтому кто стабильнее выступит, тот и выиграет чемпионат. А борьба за титул будет идти до конца сезона».
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Зенит по сути бьётся против всех московских команд.
А за Россию говорить не надо - в России как раз московскую кормушку не особо жалуют.
Зенит по сути бьётся против всех московских команд.
А за Россию говорить не надо - в России как раз московскую кормушку не особо жалуют.
"по числу классных футболистов Зенит“ ??? Каких классных футболистов? Все почему то говорят о классных игроках Зенита, но никто не называет ПЕРСОНАЛЬНО, кто в составе нынешнего Зенита действительно КЛАССНЫЙ футболист? Есть 24 игрока, назовите хотя бы ОДНОГО классного!
"по числу классных футболистов Зенит“ ??? Каких классных футболистов? Все почему то говорят о классных игроках Зенита, но никто не называет ПЕРСОНАЛЬНО, кто в составе нынешнего Зенита действительно КЛАССНЫЙ футболист? Есть 24 игрока, назовите хотя бы ОДНОГО классного!
где эти классные футболисты? что-то не видно. у спартака 12 игроков побывало в лазарете. 12! при этом спартак умирал на поле ценой травм в домашних играх, но не позволял себе проиграть 2 домашние игры подряд с разницей 0:4. при своей публике делали все невозможное, чтобы добиться результата. и добивались! а у этих столько возможностей для выбора состава на игру, а толку... у тех же коней всего лишь 12-13 игроков, с которыми можно чего-то добиться, так они от зенита идут на расстоянии в каких-то 4 очка. мда...
где эти классные футболисты? что-то не видно. у спартака 12 игроков побывало в лазарете. 12! при этом спартак умирал на поле ценой травм в домашних играх, но не позволял себе проиграть 2 домашние игры подряд с разницей 0:4. при своей публике делали все невозможное, чтобы добиться результата. и добивались! а у этих столько возможностей для выбора состава на игру, а толку... у тех же коней всего лишь 12-13 игроков, с которыми можно чего-то добиться, так они от зенита идут на расстоянии в каких-то 4 очка. мда...
ЗИМОЙ НАДО ДЗЮБУ СЛИВАТЬ В БАВАРИЮ, А ТО ЗАЧАХНЕТ ПАРЕНЬ
ЗИМОЙ НАДО ДЗЮБУ СЛИВАТЬ В БАВАРИЮ, А ТО ЗАЧАХНЕТ ПАРЕНЬ