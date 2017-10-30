Жамалетдинов: «После гола „Бенфике“ эмоции зашкаливали»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов вспомнил о своем голе в ворота «Бенфики» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Эмоции, конечно, зашкаливали. Шикарный стадион, первый тур, много зрителей. Тем более играли в гостях. На тот момент счет был ничейный, так что хотелось в тот момент проявить себя как можно ярче, одержать победу.

На самом деле, в том моменте сначала подумал, что было „вне игры“, но успел посмотреть на бокового. Увидел, что тот бежит к центру, то есть гол засчитан. Эмоции захлестывали. Какие-то мгновения даже не верил, что это действительно произошло, а затем понял, что забил в первой же игре. Думаю, многие тогда мне завидовали.

После игры взял телефон в руки, и тот разрывался от сообщений - от родных, от близких, от друзей. Все поздравляли, хвалили, были очень рады».

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