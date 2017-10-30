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«Реал» Зидана не вернется на вершину

сегодня, 10:11

Иско отстает от Месси на восемь пунктов, «Барселона» - чемпион Испании? «Соккер.ру» пытается понять, почему команда Зидана мощная, но хромая.

Зинедин устал всегда побеждать

У тренера Зидана сейчас бывает два состояния. В первом случае делает вид, что проблем нет, пока есть удары в сторону ворот (а по ударам «Реал» выше «Барселоны», даже по точным выстрелам). И второе состояние – когда тренер пламенно настраивает команду на реванши после осечек. Но если проследить от матчей против «Барселоны» в финалах Суперкубка до игры с «Жироной», то получится, что «Реал» потерялся и изменил хватку. А команда Вальверде, которую тогда обыграли, нашла нехитрый путь к успехам – Месси играет за всех.

Несправедливо списывать «Реал» после 10 матчей из 38 на основании впечатляющей игры Лионеля, но дела «Барселоны» подчеркивают, насколько Эрнесто важно провести успешный сезон в чемпионате. А Зидан превращается в Анчелотти в «Милане» - снова собирается дождаться плей-офф Лиги чемпионов и там попробует проскочить, как против «Вольфсбурга», на классе и мастерстве, которого у «Реала» полно. Сейчас же королевский клуб живет отрицанием проблем, что подтверждают слова Зидана, которые повторяли Рамос и Иско: «„Реал“ всегда возвращается». А что, если не в этот раз и уже не при Зинедине? Такое ведь возможно, и так нахватали кубков и побед на три команды.

Иско заметно проигрывает Месси

У Зидана в чемпионате сильно играет один Иско. Три гола, три ассиста в Ла Лиге, красавец и прогрессирует явно, ведь теперь играет от штрафной до штрафной – за всех. Но если сравнивать показатели испанца с тем, что смог в дебюте чемпионата Месси – 12 голов, 3 ассиста, то понятно, чей лидер мощнее. И кто сильнее влияет на результаты. Иско играет прекрасно, но «Реал» не зависит от него так, как «Барселона» от аргентинца. В одиночку тащить «Реал» к «золоту» испанец не умеет.

Лионель даже слишком сильно завязал успехи «Барселоны» на своей игре в последнее время – это опасно, но это проблема «блаугранас», а у «Реала» сейчас и своих хватает. Кроме того, не так уж плохо, когда за тебя рубится обладатель «Золотого мяча». Зидан не отказался бы от пачки победных голов Роналду. Или хотя бы от угловых подач с точными ударами Рамоса. Но их сейчас нет, поэтому Иско забил «Жироне» (повезло, что пробил он, а не Бензема, стоявший рядом), а хозяева в ответ придумали на гол больше. Получили еще одно поражение «Реала», сыгравшего в атаке монотонно, но не продуктивно и не агрессивно.

Бензема – большая беда «Реала»

Со снайпером на поле «Реал» мог бы забить на гол больше, чем «Валенсия» и «Леванте», а также сравнять против «Бетиса». Это пять пунктов, которые сократили бы отрыв «Барселоны» до трех очков. Символично, что 29 октября 1994 года, ровно за двадцать три года до матча против «Жироны», Хорхе Вальдано выпустил юного второго форварда Рауля на замену против «Сарагосы». Случился дебют будущей легенды. Гонсалес Бланко появился на поле вместо легендарного Бутрагеньо, а теперь на их месте «сливочных» защищает «лучший центральный форвард Европы» (по словам Зидана и Переса) Бензема. Но француз не спасает, в Каталонии Карим девять раз коснулся мяча в чужой штрафной, но лишь раз попал в створ.

Это был единственный удар француза за матч, причем он получился каким-то случайным, ведь был вычурным. У Роналду больше заходов в чужую штрафную и пять ударов из ее пределов. Всего у португальца семь выстрелов, три раза он попал, но по голам тот же результат, что у Бензема - ноль. Криштиану в Ла Лиге подводит меткость – 40 ударов и всего 1 гол. Вот только Роналду хотя бы моменты ищет, а у Бензема всего 16 ударов и тоже 1 гол «Хетафе». И два ассиста француза не компенсируют неумение центрального форварда выручать, поскольку Бензема создал голы в матчах, которые завершились со счетом 3:0 в пользу «Реала». У Роналду нет напарника, а сам Криштиану бьет мимо.

«Барселона» - фаворит чемпионата

Без жесткого кризиса или частых осечек «Барселоны» мадридский «Реал» не будет чемпионом, ведь обычно эти команды идут по схожему графику. Даже в прошлом году, хотя каталонцы нередко теряли очки, разрыв составил всего три пункта. И «Реал» проиграет не из-за безупречности команды имени Месси, а потому, что сам сейчас на перекрестке. Налево пойдет – закончит не только победную серию в выездных матчах Примеры, как сейчас, но и сбор трофеев. Прямо пойдет – превратился в «Милан» конца великой эпохи, когда в Серии А были четвертыми, а в Лиге чемпионов – первыми.

Есть риск, что основа Зидана в полном составе будет как Роналду дозировать силы и расставлять приоритеты. В «Эль Класико» сыграют лучше, грамотнее, чем против «Бетиса» или «Жироны». Но такой кубковый подход не поможет стать чемпионом Испании. Наконец, можно пойти еще одной дорогой – там рай для «сливочных». Там лидеры состава Зидана передают науку молодежи, которая в заявке и на поле имеется. 7 игроков до 23 лет с практикой, что равно количеству тех, кому в районе тридцати и больше. Вот только такие превращения стареющих чемпионских команд в новые обычно происходят при новом тренере.

Зидан может уйти из «Реала»

Слухи о Почеттино не случайны, как и слова Зидана: «Наслаждаюсь своей работой в „Реале“, но прекрасно знаю, что однажды мое время здесь подойдет к концу. Я готов к этому». Если в этом сезоне «Барселона» показательно выиграет чемпионат Испании, а сам «Реал» вылетит из Лиги чемпионов в четвертьфинале, например, от «Манчестер Сити», то время Зинедина в Мадриде подойдет к концу быстрее, чем «Реал» вернется. Ведь тут вопрос настроя – слабая реализация при легком создании моментов, физики – усталость, накопленная годами. И проблема нового отношения соперников – «Реал» не считают непобедимым многие, от «Леванте» до «Жироны».

Король живой, но животного страха перед футбольной монархией в Испании нет. Более того, сейчас усугубляются проблемы Зидана при организации защиты, которые были и раньше – пустых зон рядом с Рамосом и его напарниками полно. «Реалу» надо измениться – купить центрального форварда, поработать с центром обороны, чтобы вернуться. То есть прежний «Реал» Зидана точно не вернется, он стареет и отходит. Нужен обновленный, даже если на базе этого. Тут одной веры в победу и лозунгов «мы – „Реал“» мало, ведь Зидану, что весьма вероятно после таких успешных серий, поднадоело тренировать один и тот же состав.

Француз не наслаждается игрой, как раньше, не колдует голы на последних секундах, поэтому сильные футболисты из сборной года играют, как во дворе. Марсело – форвард, Иско – опорник, Рамос – наблюдатель, ведь «Реалу» не забивает только ленивый. Чуть не забыли, и Бензема – лучший центрфорвард Европы, «смесь Зидана и Роналдо», как сказал Перес на днях. А португальский Роналду – мазила, что тоже надо учесть, выставляя «Реалу» справедливую оценку после спорного начала сезона.

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Все комментарии
Воин666
сегодня в 11:28
В прошлом сезоне писали тоже самое и неожиданно Реал выиграл и чемпионат, и Лигу Чемпионов. Хотя было бы интересно посмотреть на Зидана не в Реале.
verek
сегодня в 11:00
Даже читать не буду!
Ответ на поверхности, просто Зидан не тренер!
Он получил команду собранную из самых лучших и дорогостоящих футболистов мира, игра которой уже была неплохо выстроена настоящим тренером.. с таким составом даже карпин бы ничего не смог испортить, когда Роналду колотит голы как сумасшедший и т.д.
За все время я не увидел у реала какойто тактики прям, команда играет предсказуемо, но за счет колоссального исполнительского мастерства, может обыграть любого.

Тоже самое я могу сказать про гвардиолу, который забуксовал даже в баварии, имея сильнейший состав и т.д.
Chatlan ответил Ruslan3132
сегодня в 10:54
Ruslan3132:
Проблемы Реала не в Зидане вовсе, а в том, что нападение не может забить, есть хрустальный Бейл и Бенз, которого отучили забивать. Ошибка Переса в отказе вливания свежей крови в нападение, в остальном все линии сбалансированы в Реале. Ну может еще Навас стал часто болеть. Купи летом, допустим, ДДХ и Мбаппе, то Реал не потерял бы ни одного очка, уверен на 99,9%. Болелам барсы тоже не советовал бы расслабляться. Вся игра проходит через сумасшедшую форму Месси, так весь сезон продолжаться не будет. Удача капризная штучка, метнется в другую сторону и глазом моргнуть не успеете.
Месси играет ключевую роль в построении всей Барселоны. Но посмотри матч Жирона - Барселона, месяц назад, когда Месси просто уводил за собой опорника, а за него все остальное делала команда. Да, было 2 автогола, это плохо, но результат есть результат
Serge Boykov
сегодня в 10:54
Реал наверно долго праздновал рекорд ЛЧ и слабо подготовился к сезону! Зря они продали Морату в Челси,Бензема уже в возрасте и не показывает ту игру которую должен.
Вообще может есть проблемы и внутри команды,о которых врятли мы узнаем!
Но Реал есть Реал,они скоро оживут и начнут показывать хорошую игру. В конце сезона уже никто не будет вспоминать о неудачах в начале.
Медив
сегодня в 10:52
Ну видимо за настрой у них в команде отвечал Пепе. Вон он даже ленивых турков смог замотивировать
Ruslan3132
сегодня в 10:50
Проблемы Реала не в Зидане вовсе, а в том, что нападение не может забить, есть хрустальный Бейл и Бенз, которого отучили забивать. Ошибка Переса в отказе вливания свежей крови в нападение, в остальном все линии сбалансированы в Реале. Ну может еще Навас стал часто болеть. Купи летом, допустим, ДДХ и Мбаппе, то Реал не потерял бы ни одного очка, уверен на 99,9%.

Болелам барсы тоже не советовал бы расслабляться. Вся игра проходит через сумасшедшую форму Месси, так весь сезон продолжаться не будет. Удача капризная штучка, метнется в другую сторону и глазом моргнуть не успеете.
sir_Alex
сегодня в 10:50
Скоро у команды будет новый тренер.
Hala Madrid
сегодня в 10:48
Зидану не хватило смелости "обидеть" Карима, даже Морату продали, который топит за "Челси". Возможно "Реалу" нужен тренер, который не боится перемен.
Остапчук 67
сегодня в 10:40
Интересно, а чем будет заниматься Зидан после ухода из "Реала".
В Мадриде его основная задача состояла в том, чтобы не мешать звездам играть в футбол.
Gelious
сегодня в 10:28
О, Боги. Ничему не учатся люди. Сколько ора было, когда Реал проигрывал при Бене. И после Атлетико с Зиданом зимой. Напомнить, чем закончилось все для Реала (защита титула победителя ЛЧ)?
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