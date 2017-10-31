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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
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Яя Туре: «Фанаты „Наполи“ могут сыграть ключевую роль в матче»

сегодня, 11:36
НаполиНаполи-:-Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре считает, что в завтрашнем матче с «Наполи», неаполитанские болельщики могут сыграть ключевую роль.

«Когда я в последний раз был на стадионе „Сан-Паоло“, меня больше всего впечатлили болельщики „Наполи“. Поддержка у итальянского клуба на очень высоком уровне, это определенно дает дополнительные силы команде. Я не запуган, однако в тяжелых ситуациях именно поддержка фанатов может сыграть ключевую роль».

Недавно Яя Туре заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити». 

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Все комментарии
cevin cigan ответил Serge Boykov
сегодня в 11:44
Serge Boykov:
Сегодня Наполи победит! При своих трибунах по другому быть не может!
...вообще то завтра..........
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:40
СИТИ БЕЗ ПРОБЛЕМ ОБЫГРАЕТ НЕАПОЛИТАНЦЕВ НА ИХ ПОЛЕ
Serge Boykov
сегодня в 11:39
Сегодня Наполи победит! При своих трибунах по другому быть не может!
cevin cigan
сегодня в 11:39
Одно я знаю точно,игра будет-ОГОНЬ!!!!!
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