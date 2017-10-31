Яя Туре: «Фанаты „Наполи“ могут сыграть ключевую роль в матче»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре считает, что в завтрашнем матче с «Наполи», неаполитанские болельщики могут сыграть ключевую роль.



«Когда я в последний раз был на стадионе „Сан-Паоло“, меня больше всего впечатлили болельщики „Наполи“. Поддержка у итальянского клуба на очень высоком уровне, это определенно дает дополнительные силы команде. Я не запуган, однако в тяжелых ситуациях именно поддержка фанатов может сыграть ключевую роль».



Недавно Яя Туре заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити».

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