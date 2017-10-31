Каррагер: «Кто сказал, что я не подал заявку на вакансию главного тренера „Эвертона“?»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в шутку заявил, что намерен побороться за пост главного тренера «Эвертона».

Примечательно, что в детстве Каррагер болел именно за «Эвертон». После всех слухов о том, кто же будет назначен новым главным тренером «ирисок», Каррагера спросили, не хочет ли он сам попробовать себя в новой должности, на что Джейми в шутку ответил:

«Кто сказал, что я не подал заявку? Я бы хотел получить эту работу!»

Ранее сообщалось, что руководство «Эвертона» заинтересовано в назначении на пост главного тренера клуба наставника «Бернли» Шона Дайча.

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