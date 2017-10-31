Марселино: «Год назад был уверен в том, что возглавлю „Интер“»

Главный тренер «Валенсии» Марселино признался, что мог возглавить «Интер» в прошлом году после отставки Франка де Бура:

«Год назад руководители „Интера“ контактировали со мной и моими помощниками. Мы ездили в Милан, провели там 2 встречи. Мы были уверены в том, что будем тренировать „Интер“.

Однако затем что-то случилось, и в течение 13 часов наша кандидатура потеряла актуальность.

Можно точно сказать, что в „Интере“ были люди, которые хотели нашего назначения, и те, кто желал доверить команду другому специалисту. Все в порядке, так бывает.

Нам нравилась перспектива поработать в Италии, но не срослось. Сейчас мы счастливы в „Валенсии“».

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