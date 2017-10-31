6 домашних матчей «Зенита» стали самыми посещаемыми в первом круге РФПЛ

Стадион «Санкт-Петербург» - лидер Премьер-лиги по числу зрителей в первом круге РФПЛ.



«„Зенит“ в первой половине сезона провел семь домашних матчей, шесть из которых стали самыми посещаемыми во всей Премьер-лиге. Помимо стадиона „Санкт-Петербург“ в топ-10 вошли арены „Спартака“ и „Краснодара“.



В общей сложности на домашних матчах „Зенита“ в первом круге побывали 309 250 зрителей, средняя посещаемость составила 44 179 человек», - сообщает пресс-служба «Зенита».

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