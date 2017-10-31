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6 домашних матчей «Зенита» стали самыми посещаемыми в первом круге РФПЛ

сегодня, 15:41

Стадион «Санкт-Петербург» - лидер Премьер-лиги по числу зрителей в первом круге РФПЛ.

«„Зенит“ в первой половине сезона провел семь домашних матчей, шесть из которых стали самыми посещаемыми во всей Премьер-лиге. Помимо стадиона „Санкт-Петербург“ в топ-10 вошли арены „Спартака“ и „Краснодара“. 

В общей сложности на домашних матчах „Зенита“ в первом круге побывали 309 250 зрителей, средняя посещаемость составила 44 179 человек», - сообщает пресс-служба «Зенита».

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Все комментарии
Мяучeло ответил Ерден
сегодня в 16:24
Ерден:
а на спартак выходит деньги жалко, где ваша прошлогодняя посещаемость 40k+ Снова здравствуй бестрофейная эра?
ерденка, а ведь на унитаз жалкие 3 000 ходят, а ты про Спартак XDDD
Остапчук 67
сегодня в 16:23
В Питере ходят не на "Зенит", а на его соперников.
Charismatic
сегодня в 16:15
Источник "Твиттер зенита"))) Понятно откуда такие цифры. Бакланы больше 50к только на словах собирали, а в итоге тысяч на 10-15 меньше было, чем заявлено. И так на каждый матч. А цирфы по Спартаку вообще нелепые, офи цифры совершенно другие. Особенно по матчу с Локо, стадион был почти забит, а у зенита написано, что 33к пришло. Клоуны.
andreika20133 ответил LOpp
сегодня в 16:14
LOpp:
для 6-ти миллионного Питера с одной командой это не высокие цифры. вот я понимаю Дортмунд, население 600 тысяч, а средняя посещаемость у Боруссии около 80 тысяч. и не думаю, что билеты на Боруссию стоят 200 рублей или раздаются бесплатно в общепитах.
Ну в о первых КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА -----. и не думаю, что =====Это видно . А надо думать это помагает не выглядеть смешным. Запомни в столовых выдают билеты только на Пищевик. И без платно за приход на стадион в футболке клуба ------ Это ваша исстория этого века. Я сейчас поищу материалы в инете и выложу.
ПерекатиПоле ответил Московские бабушки
сегодня в 16:11
Московские бабушки:
в русских городах пока еще в диковинку паредасы, вот и ходят на них смотреть.
В зимнее ТО требуем 100 лямов на усиление состава!
ПерекатиПоле
сегодня в 16:10
Ха. спартак ни разу больше 40 тысяч зрителей не собрал)
А ведь когда Федуну выделяли государственную землю под строительство стадиона, он утверждал о том, что спартак самый популярный клуб РФ. Врал гражданин Израиля!
Ерден ответил saha100
сегодня в 16:09
saha100:
Удивительно что бомжи не заполняют баклан-арену ведь билеты бесплатные
а на спартак выходит деньги жалко, где ваша прошлогодняя посещаемость 40k+
Снова здравствуй бестрофейная эра?
Московские бабушки
сегодня в 16:04
в русских городах пока еще в диковинку паредасы, вот и ходят на них смотреть.
Шуnя771
сегодня в 16:01
По полтиннику это солидно...
Dominators
сегодня в 16:01
Учитывая вместимость нового стадиона и билеты за шапку сухарей , это не какой не подвиг .Качество игры Зенита не айс . А если зимой Зенит потратит еще 80 млн на новых игроков ,то это просто ничто .Это гнилая отмазка для царя , куда уходят народные деньги .
Мельгарехо
сегодня в 16:00
на клоунов всегда ходят смотреть.
Nikola45
сегодня в 16:00
Москве на все команды столько не наскребсти)
Шуnя771
сегодня в 16:00
Может на Манчини ходят? Да и город не маленький!
romanDonskoy
сегодня в 15:58
Еще бы. Какая команда, какой тренер)
ПерекатиПоле ответил LOpp
сегодня в 15:58
LOpp:
для 6-ти миллионного Питера с одной командой это не высокие цифры. вот я понимаю Дортмунд, население 600 тысяч, а средняя посещаемость у Боруссии около 80 тысяч. и не думаю, что билеты на Боруссию стоят 200 рублей или раздаются бесплатно в общепитах.
Сколько в Москве народу живет? И как с посещаемостью?
спартак 25 тысяч собирает, коники 15, Локо 10, д-мо 5.
В сумме на один Зенит ходит народу не на много меньше, чем на 4 московских команды.
saha100
сегодня в 15:56
Удивительно что бомжи не заполняют баклан-арену ведь билеты бесплатные
ermak6848
сегодня в 15:55
толку то и теряет очки
LOpp
сегодня в 15:53
для 6-ти миллионного Питера с одной командой это не высокие цифры.
вот я понимаю Дортмунд, население 600 тысяч, а средняя посещаемость у Боруссии около 80 тысяч. и не думаю, что билеты на Боруссию стоят 200 рублей или раздаются бесплатно в общепитах.
Ваня лучший
сегодня в 15:48
А если посчитать всех прохожих, кого не удалось заманить даже бесплатными билетами, то получится посещаемость выше, чем у Баварии.
Roger Young
сегодня в 15:48
Ожидаемо. Санкт-Петербург - футбольная столица по посещаемости!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:44
ГЛОРЫ НАРОДНЫХ СЭЛФИ НАДЕЛАЛИ В ТОМ СЕЗОНЕ
В ЭТОМ УЖЕ НЕ ИДУТ НА СТАДИОН )))
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