Россия опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, выше даже cборная Кабо-Верде

Сборная России продолжает свое падение в рейтинге ФИФА.
Коллектив Станислава Черчесова обновил антирекорд, опустившись на 65-ю позицию и пропустив вперед сборную Кабо-Верде.
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|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
|22:00
|сегодня
|Лестер Сити
|-:-
|Вест Бромвич
|Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
|22:00
|сегодня
|Лас-Пальмас
|-:-
|Сельта
|Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
|21:45
|сегодня
|Верона
|-:-
|Беневенто
|Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
|17:30
|сегодня
|Амкар
|-:-
|Тосно
Сборная России продолжает свое падение в рейтинге ФИФА.
Коллектив Станислава Черчесова обновил антирекорд, опустившись на 65-ю позицию и пропустив вперед сборную Кабо-Верде.
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ЕМУ ВПОЛНЕ ПО СИЛАМ ВЫВЕСТИ НАШУ КОМАНДУ В ТОП-200 !!!!
ЕМУ ВПОЛНЕ ПО СИЛАМ ВЫВЕСТИ НАШУ КОМАНДУ В ТОП-200 !!!!