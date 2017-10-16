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Россия опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, выше даже cборная Кабо-Верде

сегодня, 11:15

Сборная России продолжает свое падение в рейтинге ФИФА.

Коллектив Станислава Черчесова обновил антирекорд, опустившись на 65-ю позицию и пропустив вперед сборную Кабо-Верде.

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 12:40
Иран -9 позиций. Цена позорной ничьи с Россией.
DorianGrey
сегодня в 12:38
Зовите Путина с мочой, пусть помогает сборной допингом :)
grafff
сегодня в 12:35
Это не новость
ziborock ответил Александр Северный
сегодня в 12:35
Александр Северный:
Верной дорогой ведет бывший спартаковец.
Скажи лучше, почему твой клуб игроков для сборной воспитать не может?!) Звезду свою Денисова и то выгнали)))
Александр Северный
сегодня в 12:30
Верной дорогой ведет бывший спартаковец.
Самовлюблённый Конь
сегодня в 12:25
толи ещё бу-у-дет...
толи ещё бу-у-дет...
толи ещё будет ой-ёй-ёй...
ziborock ответил Kuprin
сегодня в 12:24
Kuprin:
Все смеялись над Слуцем , но когда в сборную стали брать ростово спартачей , то смеется Слуцкий))
Слуцкий умудрился нас моментально на 30 позиций опустить) И для начала посчитай сколько игроков какой команды в сборной! Ну и немножко ликбеза - Самедов - 3 голевых в двух играх, а вот что Головин делает?!
Reco Detox
сегодня в 12:24
Тантум верде
Kuprin
сегодня в 12:18
Все смеялись над Слуцем , но когда в сборную стали брать ростово спартачей , то смеется Слуцкий))
ziborock
сегодня в 12:18
Давно нужно ставить Российским футболерам фиксированную зарплату! Не нравится - доказывайте, езжайте в Европу! РАЗВЕЛИ ДЕТЕЙ ЛИМИТА! ПИАНИСТ ТО НЕ ПРИ ЧЕМ, КОГДА У РОЯЛЯ КЛАВИШИ СЛОМАНЫ!!
goodbyegoodboy
сегодня в 12:18
А питерман и sully пусть дальше рассказывают про зулусов
Vadik
сегодня в 12:16
Это не предел. Официальных матчей нет, в турнирах не играем. За счёт чего рейтинг поднимать?
Overbeer
сегодня в 12:14
Зря корейцы старались забив два автогола)
вхсо 111 ответил Горожане
сегодня в 12:12
Горожане:
Мне очень стыдно.
А, что стыдится, привыкай, это ещё не предел.
Горожане
сегодня в 12:10
Мне очень стыдно.
PutiTang
сегодня в 12:09
А почему народ удивляется в комментах и саркастирует? Наше законное место.
ziborock
сегодня в 12:07
Чему тут удивляться?! В Кабо-Верде Зе Луиш играет, а у нас Кокорин)
Аксинья
сегодня в 12:06
За неимением "лучших из лучших" в сборную берут "лучших из худших"...И если в хоккее у российских тренеров проблема кого оставить, то в футболе - кого взять...
фанат джигурды ответил Evgen44
сегодня в 12:06
Evgen44:
Товарищеские(контрольные,как Черчесов называет)игры не идут в рейтинг ФИФА.Исключительно поэтому мы в нем опускаемся,ибо за 1.5 года не сыграли ни одного официального матча.Так что беда совсем не в том,что играем "не с теми". Если ты конечно имеешь в виду сам факт,что спаринг партнеры слабые,то тот же Иран и Южная Корея вполне себе конкуренты.По крайне мере нам в таком виде,в котором сейчас есть наша сборная.С ТОП сборными играть не вижу смысла,менее чем за год до ЧМ.Успеем еще опозориться.А та же Южная Корея к слову,в отборочном цикле не пропустила ни одного мяча.Так что в данном случае, "по Сеньке шапка".
Да шучу я)))))


Если писать только правду и регламент- это же скучно.

Насчёт Ю.Кореи и Ирана- я согласен, следил за всеми отборами, удивили Чили и Аргентина.
Вот жаль нам не получилось вне конкурса в одной отборочной группе сыграть.
Т34
сегодня в 12:02
Все знают болезнь нашей сборной, но нет квалифицированных докторов, одни знахари и шарлатаны. Создается впечатление, что им и дела нет до того, что сборная России умирает, постепенно, но верно, о чем и говорит рейтинг УЕФА. Они только успокаивают всех, что эти рейтинги не объективны, что нет официальных матчей. Но народ-то видит, что у нас за сборную делают эти "горе-руководители", народ видит ее игру и все меньше желает эту сборную видеть.
cevin cigan
сегодня в 11:58
Ниже только........ПЛИНТУС!
Petr Makovenko ответил 008Maximus
сегодня в 11:57
008Maximus:
Когда по новостям показали как по бровке бегает хромой Головин, с гримасами на лице. И Черчесов говорит врачи ЦСКА тут преувеличили. Мне стало честно говоря стыдно за такое. Это же по всему миру показали. Что тут тренер хотел доказать, и кому. Врачам ЦСКА хотел доказать??? НА поле надо чтобы команда как минимум хорошо смотрелась, а не на принципы дешевые идти.
Вот тут Черчесов пенку дал,,, и не извинился .... Это его Кредо!!!Бывает!!!Вообще надо перестать отпускать к нему Игроков!
nikoladolgov ответил ziborock
сегодня в 11:56
ziborock:
А всего то стоило 7 Зенитовцев в сборную вызвать)
    Petr Makovenko
    сегодня в 11:56
    а Слуцкий прав !!!
    ziborock ответил Правдин Семён
    сегодня в 11:55
    Правдин Семён:
    Поднимемся.На зубах,на характере.Я уверен.
    Да нет ни зубов, ни характера, одни карманы!
    Evgen44 ответил фанат джигурды
    сегодня в 11:55
    фанат джигурды:
    Наша беда в том, что не с теми командами мы играем товарищеские матчи!!! Есть много прекрасных сборных, которыми нужно играть: Багамы, Пакистан, Монголия,Бангладеш. Играли бы с ними- не было бы такого результата.
    Товарищеские(контрольные,как Черчесов называет)игры не идут в рейтинг ФИФА.Исключительно поэтому мы в нем опускаемся,ибо за 1.5 года не сыграли ни одного официального матча.Так что беда совсем не в том,что играем "не с теми".

    Если ты конечно имеешь в виду сам факт,что спаринг партнеры слабые,то тот же Иран и Южная Корея вполне себе конкуренты.По крайне мере нам в таком виде,в котором сейчас есть наша сборная.С ТОП сборными играть не вижу смысла,менее чем за год до ЧМ.Успеем еще опозориться.А та же Южная Корея к слову,в отборочном цикле не пропустила ни одного мяча.Так что в данном случае, "по Сеньке шапка".
    loko7
    сегодня в 11:55
    Очень странный заголовок, можно подумать мы лучше играем Кабо-Верде.
    Правдин Семён
    сегодня в 11:54
    Поднимемся.На зубах,на характере.Я уверен.
    ziborock
    сегодня в 11:53
    А всего то стоило 7 Зенитовцев в сборную вызвать)
    008Maximus
    сегодня в 11:52
    Когда по новостям показали как по бровке бегает хромой Головин, с гримасами на лице. И Черчесов говорит врачи ЦСКА тут преувеличили. Мне стало честно говоря стыдно за такое. Это же по всему миру показали. Что тут тренер хотел доказать, и кому. Врачам ЦСКА хотел доказать??? НА поле надо чтобы команда как минимум хорошо смотрелась, а не на принципы дешевые идти.
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