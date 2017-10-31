Слуцкий: «Поединки в Чемпионшипе непредсказуемы, так как 90% команд сопоставимы по классу»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 15-го тура Чемпионшипа против «Мидлсбро»:

«Матч против „Мидлсбро“ станет для нас серьезным испытанием, как и все другие матчи.

Что касается класса соперника, то не думаю, что между „Ноттингемом“ и „Мидлсбро“ есть большая разница - обе команды очень хороши.

Поединки в Чемпионшипе непредсказуемы, так как 90% команд сопоставимы по классу.

Мы должны быть готовы и сыграть максимально активно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте