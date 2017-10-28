Аршавин помог «Кайрату» обыграть «Астану» и вернуться в чемпионскую гонку

В матче 32-го тура казахстанской Премьер-Лиги «Кайрат» обыграл «Астану» (2:0) и, как минимум, отложил чемпионство столичного клуба.

Даже ничья сегодня гарантировала «Астане» золотые медали, однако теперь «Кайрат» за тур до конца чемпионата приблизился к конкуренту на расстояние 1 пункта.

Российский хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин ассистировал Айболу Абикену после углового, а позже Жерар Гоу установил окончательный счет в матче.

Ранее сообщалось, что главный тренер украинской «Зари» Юрий Вернидуб может возглавить «Кайрат».

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