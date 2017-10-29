Слуцкий: «Понимаю поведение фанатов, но не понимаю, что означают теннисные мячи на поле»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поведение фанатов команды во время матча 14-го тура Чемпионшипа против «Ноттингем Форест» (2:3), которые в знак протеста против владельцев клуба бросали на поле теннисные мячи:

«Мне сложно понять многие моменты, я не очень владею ситуацией, ведь многое происходило еще до меня. Однако я считаю, что болельщики должны поддерживать команду, и я благодарен им за поддержку, ведь в каждом матче они великолепно проявляют себя.

Но, когда матч прерывали на 5 минут, это не шло нам на пользу. Я понимаю причины такого поведения фанатов, но я не понимаю, что означают теннисные мячи на поле.

У меня много проблем внутри команды, и мне нужно сосредоточиться на них, потому мне трудно понять еще одну».

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