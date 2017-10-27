Детская команда «Локомотива» гостит у «Халл Сити»

Воспитанники «Локомотива» (до 11 лет), в рамках клубного турнира выигравшие приз «В гости к Слуцкому», прибыли в Кингстон-апон-Халл, где будут тренироваться со сверстниками из академии «Халл Сити» и посетят матч «тигров», которых возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в Чемпионшипе.

«Рады приветствовать „Локомотив“ (до 11). Надеемся, вы насладитесь своим пребыванием в Англии!», - говорится в сообщении пресс-служба «Халла».

🔶◾️ | Wishing a warm welcome to @fclokomotiv’s U11s - we hope you enjoy your time here in England! pic.twitter.com/rr4NBLmbk2 — Hull Tigers Academy (@Tigers_Academy) 27 октября 2017 г.

В начале октября Слуцкий впервые признан тренером недели в Чемпионшипе.

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