Детская команда «Локомотива» гостит у «Халл Сити»

Воспитанники «Локомотива» (до 11 лет), в рамках клубного турнира выигравшие приз «В гости к Слуцкому», прибыли в Кингстон-апон-Халл, где будут тренироваться со сверстниками из академии «Халл Сити» и посетят матч «тигров», которых возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в Чемпионшипе.
«Рады приветствовать „Локомотив“ (до 11). Надеемся, вы насладитесь своим пребыванием в Англии!», - говорится в сообщении пресс-служба «Халла».
В начале октября Слуцкий впервые признан тренером недели в Чемпионшипе.
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