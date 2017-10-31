Месси вышел на 10-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня проводит 119-й поединок в Лиге чемпионов — Эрнесто Вальверде включил аргентинца в стартовый состав на матч с «Олимпиакосом». Таким образом, футболист вышел на 10 место по количеству матчей в престижном турнире, сравнившись с Хаби Алонсо и Златаном Ибрагимовичем.

Напомним, что форвард «Реала» Криштиану Роналду недавно обошел по этому показателю знаменитого Рауля и вышел на третье место (143 матча). Больше матчей в еврокубке провели только бывший полузащитник «Барселоны» Хави и голкипер «Порту» Икер Касильяс.

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