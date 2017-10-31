Ван Бронкхорст: «Чтобы надеяться на выход в ЛЕ, „Фейеноорду“ нужно добиваться результата»

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни Ван Бронкхорст поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

«Несмотря на то, что мы проиграли несколько матчей подряд, мы находимся в хорошем расположении духа. Игроки понимают, что завтра будет очень сложная игра. Чтобы надеяться на выход в ЛЕ, нужно добиваться результата.

„Шахтер“ — одна из самых сильных команд нашей группы, но нам нужно показывать стопроцентную отдачу и добиваться результата. Мы сильны духом и игра против „Роды“ в чемпионате это доказала. „Шахтер“ много лет подряд играет в еврокубках. В Роттердаме они доказали, что являются отличной командой», - сказал Ван Бронкхорст.

Напомним, что в предыдущем туре «Шахтер» обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:1.

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