«Рома» разгромила «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов (группа С) «Роме» удалось разгромить «Челси».
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» – «Челси» – 3:0 (2:0)
Голы: Эль-Шаарави 2, Эль-Шаарави 36, Перотти 63
«Рома»: Алиссон, Флоренци (Манолас 75), Фасио, Жуан, Коларов, Наингголан, Де Росси, Стротман, Эль-Шаарави (Жерсон 73), Джеко, Перотти (Пеллегрини 86).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Луис, Кэйхилл (Виллиан 54), Аспиликуэта, Бакайоко, Фабрегас (Дринкуотер 72), Алонсо, Педро, Азар, Мората (Батшуайи 74).
Главный тренер: Антонио Конте.
Судья: Йонас Эрикссон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом поединке группы «Атлетико» сыграл вничью с «Карабахом».
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Романиста с победой! Думаю, это уже выход в плей-офф.
Романиста с победой! Думаю, это уже выход в плей-офф.
P.S. Где те, кто говорил, что Рома будет с Карабахом за ЛЕ бороться? Где те, кто говорил, что Рома ни на что не способна? Где те, кто говорит, что Рома постоянно отскакивает?
Рома забивает столько, сколько нужно для победы. Лучше в чемпионате выигрывать 1-0, зато в ЛЧ выдавать такие матчи, чем быть как Наполи - забивать кучу голов аутсайдерам в чемпионате и обделываться в ЛЧ!
FORZA ROMA!!!
P.S. Где те, кто говорил, что Рома будет с Карабахом за ЛЕ бороться? Где те, кто говорил, что Рома ни на что не способна? Где те, кто говорит, что Рома постоянно отскакивает?
Рома забивает столько, сколько нужно для победы. Лучше в чемпионате выигрывать 1-0, зато в ЛЧ выдавать такие матчи, чем быть как Наполи - забивать кучу голов аутсайдерам в чемпионате и обделываться в ЛЧ!
FORZA ROMA!!!