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«Рома» разгромила «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов

сегодня, 00:35
РомаРома3 : 0ЧелсиЧелсиМатч завершен

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов (группа С) «Роме» удалось разгромить «Челси».

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» – «Челси» – 3:0 (2:0)
Голы: Эль-Шаарави 2, Эль-Шаарави 36, Перотти 63

«Рома»: Алиссон, Флоренци (Манолас 75), Фасио, Жуан, Коларов, Наингголан, Де Росси, Стротман, Эль-Шаарави (Жерсон 73), Джеко, Перотти (Пеллегрини 86).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Луис, Кэйхилл (Виллиан 54), Аспиликуэта, Бакайоко, Фабрегас (Дринкуотер 72), Алонсо, Педро, Азар, Мората (Батшуайи 74). 
Главный тренер: Антонио Конте.

Судья: Йонас Эрикссон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом поединке группы «Атлетико» сыграл вничью с «Карабахом».

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Все комментарии
Roy Harper ответил azkan
сегодня в 01:30
azkan:
Ну уж слишком сберегли, аж до разгрома)
переборщили)
SonicStar ответил Roy Harper
сегодня в 01:19
Roy Harper:
не подведите с Атлетико, пора уменьшить количество испанских команд в плей-офф хд забираем 1-2 место в группе и идем дальше :D ну Ювентини это особый сорт )
Надеюсь, атлеты с Ромой сыграют так же, как с Карабахом, тогда им нечего ловить будет )
Медив ответил Рауль и Зидан
сегодня в 01:16
Рауль и Зидан:
Мората: рад возможности работать с Конте, он один из лучших тренеров в мире ...
Вот жеж... Понятно, почему играет он, а не Миши
-Джек Потрошитель-
сегодня в 01:15
Очень жаль Тотти нет на поле..Рома поднимается наверх,или Челси слишком слаб..С такой игрой Рома может дать бой любому гранду..С победой!!!
Рауль и Зидан ответил Медив
сегодня в 01:14
Медив:
Мората говорил, что рад наконец то стать игроком основы:)
Мората: рад возможности работать с Конте, он один из лучших тренеров в мире ...
Медив ответил Рауль и Зидан
сегодня в 01:12
Рауль и Зидан:
Мората говорил )))))))))))
Мората говорил, что рад наконец то стать игроком основы:)
Чемпионский клык 2
сегодня в 01:11
    Рауль и Зидан ответил Медив
    сегодня в 01:10
    Медив:
    Всегда есть вариант, что игроки не хотели переходить именно к Конте. Что то никто не кричал о том, как он мечтает играет за Челси под руководством итальянца... Окс говорил про любовь к Ливерпулю, Льоренте о желании поработать с Поккетом. А вот за все окно никто не сказал "Вот режьте, но хочу поиграть у Конте...". Баркли хотел играть в Челси, но отказался после того, как Конте самоустранился от трансфера... Так дела не делаются. Если не получается так, как ты хочешь, это не повод все пускать на самотек.
    Мората говорил )))))))))))
    05 dag ответил SonicStar
    сегодня в 01:09
    SonicStar:
    Шикарный матч! Просто уничтожили чемпиона Англии! Могли спокойно и еще накидать, но, видимо, сжалились над Челси ) P.S. Где те, кто говорил, что Рома будет с Карабахом за ЛЕ бороться? Где те, кто говорил, что Рома ни на что не способна? Где те, кто говорит, что Рома постоянно отскакивает? Рома забивает столько, сколько нужно для победы. Лучше в чемпионате выигрывать 1-0, зато в ЛЧ выдавать такие матчи, чем быть как Наполи - забивать кучу голов аутсайдерам в чемпионате и обделываться в ЛЧ! FORZA ROMA!!!
    Помнится кто-то говорил все наоборот )))) Впрочем , наконец хоть какие-то здравые мысли от волка )))
    SonicStar ответил juvenale
    сегодня в 01:08
    juvenale:
    нечего в ЛЧ делать двухкратному финалисту за последние 4 года)))
    я конкретно про этот сезон ) или ты все же признаешь, что Карабах не такой уж и проходной соперник? а то Рома, для тебя, позорную игру с азерами показала
    Milan199675
    сегодня в 01:08
    Конте на выход.
    Gianfranco Zola
    сегодня в 01:07
    Писец.
    SonicStar ответил juvenale
    сегодня в 01:07
    juvenale:
    Собак с победой!!!красиво уделали мешок и показали всю силу бей-беги лиги,где чемпион проигрывает с разгромом 3ей команде Италии
    а почему это 3-й? ) наряду с Юве уж не п-ку ты считаешь сильнее Ромы? ) разве что результативность у них выше, чем у нас, зато защита Ромы в этом сезоне в топ-3 из чемпионатов большой пятерки
    Медив ответил George-CFC
    сегодня в 01:06
    George-CFC:
    Алекс Сандро... а вот Бонуччи далеко не пенсионер, не надо. Это было бы идеально. А про Баркли давно надо перестать говорить как о звезде, он вообще ничего в не показал ещё, тоже мне Де Брюйне. Поэтому не подписали и пёс с ним
    Всегда есть вариант, что игроки не хотели переходить именно к Конте. Что то никто не кричал о том, как он мечтает играет за Челси под руководством итальянца... Окс говорил про любовь к Ливерпулю, Льоренте о желании поработать с Поккетом. А вот за все окно никто не сказал "Вот режьте, но хочу поиграть у Конте...". Баркли хотел играть в Челси, но отказался после того, как Конте самоустранился от трансфера... Так дела не делаются. Если не получается так, как ты хочешь, это не повод все пускать на самотек.
    azkan ответил Roy Harper
    сегодня в 01:06
    Roy Harper:
    скорей всего как раз для МЮ силы берегли. НАДЕЮСЬ НА ЭТО хд
    Ну уж слишком сберегли, аж до разгрома)
    SonicStar ответил Klose_Miro
    сегодня в 01:04
    Klose_Miro:
    Я тебя поздравляю, сегодня вы действительно молодцы :)
    Вдвойне приятны поздравления от лациале ) удачи вам в четверг в ЛЕ! Хотя с вашей нынешней игрой - вы в любом случае вынесете лягушатников )
    Bavaria_M
    сегодня в 01:02
    как я и говорил в прошлом сезоне что челси ничего несветит ни в апл ни в лч. и что конте зря хвалят)
    ибо как востановились основные команды так челси уплыл)
    dimagas1 ответил Горбатого могила исправит
    сегодня в 01:01
    Горбатого могила исправит:
    Чемпион Италии знает, когда надо поберечь силы)))
    Видимо и в Серии А бережет силы)))
    juvenale ответил George-CFC
    сегодня в 00:59
    George-CFC:
    Причём тут Конте? Ему не купили кого он хотел 100%. Прям он список хороших нужных футболистов составить не мог, а купил Дзапакосту... Вопросы к Грановской и Эменало
    конечно в Юве так же ныл)))что типо ничего не добиться с этим составом,а Аллегри взял и вывел в два финала лч
    Горбатого могила исправит ответил dimagas1
    сегодня в 00:59
    dimagas1:
    Ну так чеспион Италии должен таких лузеров 5:0 за 20 мин сносить)))
    Чемпион Италии знает, когда надо поберечь силы)))
    RussianHorse ответил Альфи
    сегодня в 00:58
    Альфи:
    Не ожидала, ОТЛИЧНО!
    С двойной победой тебя 🐺 🐎
    dimagas1 ответил Горбатого могила исправит
    сегодня в 00:58
    Горбатого могила исправит:
    Если лидер чемпионата Португалии, которому крутая Барса с горем пополам забивает один корявый мяч - это дворовый клуб, то Украина - государство )))
    Ну так чеспион Италии должен таких лузеров 5:0 за 20 мин сносить)))
    Giallorossi Lupi
    сегодня в 00:58
    :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))):)))))))))))))))))))))))))))))))
    juvenale ответил SonicStar
    сегодня в 00:57
    SonicStar:
    Спасибо за игру! Прихлопните Атлетико, нечего им в ЛЧ делать, 2 раза облажались с азерами
    нечего в ЛЧ делать двухкратному финалисту за последние 4 года)))
    Горбатого могила исправит ответил dimagas1
    сегодня в 00:57
    dimagas1:
    Ваши там тоже еле отскочили дворовому клубу)))
      juvenale ответил dimagas1
      сегодня в 00:56
      dimagas1:
      Ваши там тоже еле отскочили дворовому клубу)))
      почему дворовому?))Барса их только с рикошета обыграла с месси в составе,а у них с нами 1 момент был.А по статистике полная наша доминация
      George-CFC ответил Медив
      сегодня в 00:55
      Медив:
      Да ладно. А кого Конте просил? Бонуччи и Кандреву? Ему сразу сказали, никто не будет строить команду из дорогостоящих пенсионеров. Отношение Конте к дело показывают перипетии трансфера Баркли.
      Алекс Сандро... а вот Бонуччи далеко не пенсионер, не надо. Это было бы идеально.
      А про Баркли давно надо перестать говорить как о звезде, он вообще ничего в не показал ещё, тоже мне Де Брюйне. Поэтому не подписали и пёс с ним
      juvenale ответил SonicStar
      сегодня в 00:54
      SonicStar:
      Кстааати, мне тут кто-то еще говорил, что Конте Роме хребет переломает...где этот балабол? )
      так он же не Ювентус тренирует)))с Ювентусом не раз переламывал по 4-0))))
      Горбатого могила исправит ответил Klose_Miro
      сегодня в 00:54
      Klose_Miro:
      Твои комментарии одно удовольствие читать)))
      Кто видел войну, всегда сечет правду матку)))
      dimagas1 ответил juvenale
      сегодня в 00:54
      juvenale:
      Собак с победой!!!красиво уделали мешок и показали всю силу бей-беги лиги,где чемпион проигрывает с разгромом 3ей команде Италии
      Ваши там тоже еле отскочили дворовому клубу)))
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