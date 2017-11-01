«Рома» разгромила «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов (группа С) «Роме» удалось разгромить «Челси».

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» – «Челси» – 3:0 (2:0)

Голы: Эль-Шаарави 2, Эль-Шаарави 36, Перотти 63

«Рома»: Алиссон, Флоренци (Манолас 75), Фасио, Жуан, Коларов, Наингголан, Де Росси, Стротман, Эль-Шаарави (Жерсон 73), Джеко, Перотти (Пеллегрини 86).

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Луис, Кэйхилл (Виллиан 54), Аспиликуэта, Бакайоко, Фабрегас (Дринкуотер 72), Алонсо, Педро, Азар, Мората (Батшуайи 74).

Главный тренер: Антонио Конте.

Судья: Йонас Эрикссон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом поединке группы «Атлетико» сыграл вничью с «Карабахом».

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