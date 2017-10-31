Руи Витория: «Свилару всего 18, но только по паспорту. Он очень зрелый игрок»

Наставник «Бенфики» Руи Витория поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов и прокомментировал ошибку 18-летнего вратаря «орлов» Миле Свилара, которая привела к пропущенному голу в предыдущем поединке с МЮ (0:1):

«Многие из наших футболистов уже принимали участие в подобных сложных поединках. Нам предстоит борьба за 9 очков, так что этот матч важен для нас. Мы будем стараться и верить в то, что делаем. Ничего особенного не требуется. Нужно просто верить, что мы способны добиться хорошего результата.

Первый матч Свилара в Лиге чемпионов был для него действительно большим испытанием. Ему всего 18, но это только по паспорту, потому что он очень зрелый футболист. Ошибки могут случиться с любым игроком, но он правильно отреагировал на эту ситуацию. Он верит в свои способности, у него впереди светлое будущее. Свилар должен пройти через эти испытания, и он к этому готов».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте