Янне Андерссон: «Никакого давления на сборную Швеции нет»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что перед матчем со сборной Италии никакого давления на его команду нет.



«Больше всего на свете я был рад узнать своего соперника заранее. Это даст мне время подготовиться, вместо того, чтобы ждать и гадать. Давление присутствует, но только на итальянскую команду, Швеция и так уже сделала больше, чем от нее требовалось. Это не значит, что мы уже смирились с поражением. Это значит, что теперь мы можем играть без страха».

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