Руководство «Милана» поставило Монтелле ультиматум

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла лишится занимаемой должности, если не сумеет привести команду к победам в двух предстоящих матчах: против АЕКа в Лиге Европы и «Сассуоло» в Серии А, утверждают итальянские СМИ.

По слухам, именно такой ультиматум выдвинули боссы «россонери» 43-летнему наставнику.

Ранее мы сообщали о том, что если Монтелла будет отправлен в отставку, то его место, скорее всего, займет экс-наставник «Фиорентины» Паулу Соуза.

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