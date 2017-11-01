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Габи: «Сегодня Лига Европы – это д***мо. Но если мы попадём туда, то выиграем её»

сегодня, 05:32
АтлетикоАтлетико1 : 1КарабахКарабахМатч завершен

Капитан «Атлетико» Габи, комментируя ничейный результат в домашней игре группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (1:1), резко высказался по поводу возможного участия «матрасников» в Лиге Европы. После четырёх туров «Атлетико» набрал 3 очка и занимает третье место в группе C.

«Сегодня Лига Европы – это д***мо, но этот турнир дал мне многое. Если мы будем выступать в ЛЕ, то выиграем её, как обычно.

Мы провели плохой первый тайм, пропустили гол. Затем мы хотели изменить ход событий, но не смогли сделать это полностью. Мы разочарованы, но это послужит нам уроком. Мне нечего сказать нашим болельщикам. Могу лишь выразить им благодарность за поддержку».

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Все комментарии
NGY
сегодня в 06:00
Я смотрю в последнее время, игроки Атлетико, много языком чесать начали...!

Лучше бы посмотрели на себя со стороны..., сами ничем не отличаются от этого самого д*****...!
Mr_Tim
сегодня в 06:00
ЛЕ такой же европейский турнир, как и ЛЧ, выиграть его тоже задача не из легких!
поменьше ничьих бы гоняли в чемпе и вЛЧ.. позорники...
IKER-RAUL
сегодня в 05:55
после двух ничейных результатов с Карабахом эмоции Габи понятны, Но! сами виноваты
LOpp
сегодня в 05:50
2 раза не смогли обыграть Карабах, это кто еще д...мо.
Василий 50
сегодня в 05:40
Ты еще попади в эту самую Лигу Европы.
Если не можете в двух играх обыграть "Карабах", нечего вам там делать.
Дмитрий Аександров
сегодня в 05:35
Соккер, а что такое д***мо?
Это слово в такой редакции можно писать?
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