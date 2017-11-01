Габи: «Сегодня Лига Европы – это д***мо. Но если мы попадём туда, то выиграем её»

Капитан «Атлетико» Габи, комментируя ничейный результат в домашней игре группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (1:1), резко высказался по поводу возможного участия «матрасников» в Лиге Европы. После четырёх туров «Атлетико» набрал 3 очка и занимает третье место в группе C.

«Сегодня Лига Европы – это д***мо, но этот турнир дал мне многое. Если мы будем выступать в ЛЕ, то выиграем её, как обычно.

Мы провели плохой первый тайм, пропустили гол. Затем мы хотели изменить ход событий, но не смогли сделать это полностью. Мы разочарованы, но это послужит нам уроком. Мне нечего сказать нашим болельщикам. Могу лишь выразить им благодарность за поддержку».

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