Игуаин: «„Ювентус“ взял важное очко в тяжёлом выезде»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, сравнявший счёт в матче группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1), отметил, что играть на выезде против лиссабонской команды непросто:

«Это была трудная игра. „Барселона“ победила здесь только благодаря автоголу. „Спортинг“ очень мощно начал эту встречу, так что это было важное очко для нас. Важно было не проиграть сильному сопернику. У нас всё ещё есть преимущество в три очка перед ними, и мы надеемся, что сможем набрать необходимые очки за оставшиеся две встречи.

Я всегда делаю всё возможное, чтобы помочь своей команде. Мы взяли важное очко в тяжёлом выезде».

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