Лунин: «Показали испанцам, что симулировать - нехорошо»

Главный тренер молодежки «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал ничью с «Севильей» (3:3) в матче 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА.

«Игра получилась продолжением первого матча. Испанцы сразу устроили охоту за игроками, за Руденко в частности. Старались не поддаваться на провокации, были к этому готовы. Ребята молодцы, проявили характер. Огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком! Драка в конце? Надо пересмотреть, кто начал. Хотел бы отметить артистизм ребят, которые в конце показали испанцам, что симулировать – нехорошо».

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