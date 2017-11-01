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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
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Лунин: «Показали испанцам, что симулировать - нехорошо»

сегодня, 18:45
Севилья (до 19)Севилья (до 19)3 : 3Спартак (до 19)Спартак (до 19)Матч завершен

Главный тренер молодежки «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал ничью с «Севильей» (3:3) в матче 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА.

«Игра получилась продолжением первого матча. Испанцы сразу устроили охоту за игроками, за Руденко в частности. Старались не поддаваться на провокации, были к этому готовы. Ребята молодцы, проявили характер. Огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком! Драка в конце? Надо пересмотреть, кто начал. Хотел бы отметить артистизм ребят, которые в конце показали испанцам, что симулировать – нехорошо».

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Все комментарии
Крейсер ответил RIR68
сегодня в 19:39
RIR68:
ты матч смотрел? хотя бы нарезку?
Смотрел весь первый тайм.
RIR68 ответил Крейсер
сегодня в 19:35
Крейсер:
Ты хохол? У тех всегда Россия не права, а у тебя всегда Спартак.
ты матч смотрел? хотя бы нарезку?
Крейсер ответил RIR68
сегодня в 19:33
RIR68:
это не характер. это полное неуважение воспитания и уважения к сопернику.
Ты хохол?
У тех всегда Россия не права, а у тебя всегда Спартак.
obana777 ответил Михаил Славнов
сегодня в 19:30
Михаил Славнов:
Еле отскочили, зачем играть в еврокубках?
Они-то заслужили и играют, а где Зенит? А-у! Есть такая команда? Или говоруны "лазурные" только над другими изгаляются? Ваша молодежь еще в аргентинских прериях созревает, не успели ее фурсенки отловить.
RIR68
сегодня в 19:20
это не характер. это полное неуважение воспитания и уважения к сопернику.
AntiherQ1488 ответил Михаил Славнов
сегодня в 19:02
Михаил Славнов:
Еле отскочили, зачем играть в еврокубках?
Там арбитр добавил 7!! минут, потому, что Испанцы корчились в страшных муках пол тайма.
Наши, забили гол и все упали, тоже в страшных муках. Во удивились наглые симулянты.
Михаил Славнов
сегодня в 18:56
Еле отскочили, зачем играть в еврокубках?
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