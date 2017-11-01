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Максименко: «„Севилья“ всю игру симулировала. Это очень бесит»

сегодня, 19:14
Севилья (до 19)Севилья (до 19)3 : 3Спартак (до 19)Спартак (до 19)Матч завершен

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал ничью с «Севильей» (3:3) в матче Юношеской Лиги УЕФА.

«Ощущения положительные. Очень много болельщиков прилетело из Москвы. Суператмосфера! Гол на последних минутах – это было нечто. Это один из лучших матчей.

Что за стычка была в конце? На нашем игроке, кажется, сфолили, и испанцы начали дергать нас. Я прибежал и разнял игроков. Не знаю, почему шумели болельщики. Это была моральная уловка – спровоцировали их и забили гол (улыбается).

Вы же видели, севильцы всю игру симулировали. Очень сильно бесит. Они оба матча себя так вели. В первом я не играл, но ребята рассказывали. И сегодня мы просто не стерпели. Наша ошибка. Надо знать, что испанцы и латиноамериканцы так себя ведут».

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Все комментарии
Есть медали ответил RIR68
сегодня в 19:38
RIR68:
нет Максим, я за них не переживаю, но вратарь, прибежавший на чужую половину поля, ударивший нескольких соперников и размахивающий руками с таким выражением лица, вызывает много вопросов. явно не в адеквате.
Как Лодыгин прям )))
Тот тоже любит убегать )))
RIR68 ответил makkie
сегодня в 19:34
makkie:
За хрупких и плаксивых испанцев переживаешь?
нет Максим, я за них не переживаю, но вратарь, прибежавший на чужую половину поля, ударивший нескольких соперников и размахивающий руками с таким выражением лица, вызывает много вопросов. явно не в адеквате.
Крейсер ответил RIR68
сегодня в 19:25
RIR68:
такого быдляка как максименко давно не было видно на футбольных полях.
Ты с ним знаком, или просто языком чешешь?
КЭТиК
сегодня в 19:25
Неплохой результат.
makkie ответил RIR68
сегодня в 19:23
RIR68:
такого быдляка как максименко давно не было видно на футбольных полях.
За хрупких и плаксивых испанцев переживаешь?
RIR68
сегодня в 19:21
такого быдляка как максименко давно не было видно на футбольных полях.
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