Максименко: «„Севилья“ всю игру симулировала. Это очень бесит»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал ничью с «Севильей» (3:3) в матче Юношеской Лиги УЕФА.

«Ощущения положительные. Очень много болельщиков прилетело из Москвы. Суператмосфера! Гол на последних минутах – это было нечто. Это один из лучших матчей.

Что за стычка была в конце? На нашем игроке, кажется, сфолили, и испанцы начали дергать нас. Я прибежал и разнял игроков. Не знаю, почему шумели болельщики. Это была моральная уловка – спровоцировали их и забили гол (улыбается).

Вы же видели, севильцы всю игру симулировали. Очень сильно бесит. Они оба матча себя так вели. В первом я не играл, но ребята рассказывали. И сегодня мы просто не стерпели. Наша ошибка. Надо знать, что испанцы и латиноамериканцы так себя ведут».

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