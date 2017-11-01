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Марио Фернандес: «Конфликт с Манчини? Я вообще не понял, что он мне говорил»

сегодня, 18:32
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о конфликте с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, который случился во время матча 14-го тура РФПЛ (0:0).

«Сначала был игровой эпизод, я сделал подкат и сыграл в мяч. Судья не определил нарушения правил, но боковой поднял флаг, мол, был фол. Я пошёл к лайнсмену протестовать, это увидел Манчини и набросился на меня. Мы повздорили. Честно говоря, я вообще ничего не понял из того, что он говорил. Подозреваю, что и тренер „Зенита“ не понял моих слов. В целом, повторю, это игровой эпизод. Вы же знаете, что в жизни я спокойный человек».

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Все комментарии
Великолепный
сегодня в 19:34
Фернандес:"Честно говоря, я вообще ничего не понял из того, что он говорил. Подозреваю, что и тренер „Зенита“ не понял моих слов."
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Пора забыть об этом эпизоде в "дерби двух столиц", и не раздувать из мухи, слона))
AntiherQ1488 ответил sir-5
сегодня в 19:30
sir-5:
Но ты то всегда на правильной,свинячьей стороне??? Будешь третейской свиньёй.
Буду, давай считать панчи, начинай.
Санчо Панса
сегодня в 19:23
Да, Роберто просто погорячился! Бывает. Я бы посмотрел на Фернандеса - тренера, который бы лицезрел отсутствие игры в атаке на протяжении трех матчей, как в случае с Зенитом!
Sadjon
сегодня в 19:21
как всегда все преувеличено......
Некит_Зенит
сегодня в 19:19
Да какой там конфликт? Журналюги как всегда все раздувают. Так, поорали да разошлись.
The Frei
сегодня в 19:17
КанечнА не понял что кричал Манчини, говоришь только на родном Русском, хоть бы Английский еще подтянул, в Цска да и в футболе это основной.
RIR68 ответил Bearded man
сегодня в 19:17
Bearded man:
Не понял, но прыгал, как обезьянка? Это признак животного, которое реагирует на звуки)))
Марио - молодой человек, разгорячённый игрой. Манчини - взрослый мужчина, который должен по должности везти себя в руках. кто обезьяна?
sir-5 ответил AntiherQ1488
сегодня в 19:14
AntiherQ1488:
Одна из тем, где можно получать эстетическое удовольствие. Давние подпевалы, кони и бомжи - бранятся.
Но ты то всегда на правильной,свинячьей стороне??? Будешь третейской свиньёй.
sir-5 ответил Gloomy59
сегодня в 19:13
Gloomy59:
Это Вы господин сыграли в мяч??????? Вам видео необходимо пересмотреть!!!!!!
Конечно.в мяч.Иначе бы он в сторону не ушёл.А у нас давно не было такого буффона-тренера,кто бы воевал с игроком другой команды ,"защищая бокового судью".Намёк на то,что бригада проплачена,что-ли???
Морозовский
сегодня в 19:12
В "проект" к себе звал !
AntiherQ1488
сегодня в 19:09
Одна из тем, где можно получать эстетическое удовольствие. Давние подпевалы, кони и бомжи - бранятся.
Gloomy59
сегодня в 19:06
Это Вы господин сыграли в мяч???????
Вам видео необходимо пересмотреть!!!!!!
kastites
сегодня в 19:01
Со стороны не красиво это было. Особенно поведение игрока цска
sir-5 ответил Bearded man
сегодня в 18:57
Bearded man:
Не понял, но прыгал, как обезьянка? Это признак животного, которое реагирует на звуки)))
Как ты плохо про Манчини!!! Он же благородный синьор!!! Да ещё и такой дорого обходящийся бюджету Газпрома-нашей гордости.
Bearded man
сегодня в 18:54
Не понял, но прыгал, как обезьянка? Это признак животного, которое реагирует на звуки)))
sir-5
сегодня в 18:47
Что там кричит и говорит Манчиня,в России вообще никто не понимает. Только Миллер.
Суеверный
сегодня в 18:45
Марио, просто не бери в голову. Мало что кто-нибудь сморозит...
112910415
сегодня в 18:43
если бы понял, вовсе бы прибил, видимо
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