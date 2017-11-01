Марио Фернандес: «Конфликт с Манчини? Я вообще не понял, что он мне говорил»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о конфликте с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, который случился во время матча 14-го тура РФПЛ (0:0).

«Сначала был игровой эпизод, я сделал подкат и сыграл в мяч. Судья не определил нарушения правил, но боковой поднял флаг, мол, был фол. Я пошёл к лайнсмену протестовать, это увидел Манчини и набросился на меня. Мы повздорили. Честно говоря, я вообще ничего не понял из того, что он говорил. Подозреваю, что и тренер „Зенита“ не понял моих слов. В целом, повторю, это игровой эпизод. Вы же знаете, что в жизни я спокойный человек».

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