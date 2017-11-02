Гендиректор «Тосно»: «У клуба есть финансовые проблемы»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что клуб задолжал «Зениту» 10 тысяч долларов, из-за чего был наложен запрет на регистрацию новичков.

«Долги перед „Зенитом“ - это долг за Евгения Чернова. В арендном договоре было прописано, что он сможет сыграть против „Зенита“, если мы выплатим 10 тысяч долларов. Чернов сыграл, но мы не заплатили. Образовался долг. У нас сейчас есть финансовые трудности. Немного задержались с оплатой. „Зенит“ подал запрос в Палату по разрешению споров. Это их право.

Мы со всеми рассчитаемся. Если бы все было гладко, мы бы заплатили. Но в данный момент есть трудности. Сроки по выплатам? Не могу ответить на этот вопрос. Но я уверен, что мы все выплатим».

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