Нигматуллин: «„Шериф“ - неплохая команда, но мне она не нравится»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин, делая прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «железнодорожниками» и «Шерифом», отметил, что ему не нравится то, что в команде гостей играет большое количество легионеров:

«Сейчас „Локомотив“ находится в отличном расположении духа – победа над „Зенитом“ и первое место в РФПЛ, а также лидерство в группе Лиги Европы говорят сами за себя. После первого матча против „Шерифа“ команда поняла, что играть нужно посерьезней. В той игре сразу забили и решили, что дело сделано, а в итоге у Гильерме было достаточно много работы. Сегодня „Локо“ может вообще оставить своего голкипера без работы.

„Шериф“ - неплохая команда, но мне она не нравится. Я не люблю, когда в команде почти нет своих футболистов. Получается сборная солянка из иностранцев средненького уровня. Мне бы хотелось посмотреть на молдавских игроков. „Локо“ выше классом, что он сегодня и должен продемонстрировать. Поставлю на победу „железнодорожников“ со счетом 2:0. Паровоз круче шерифа, он его может переехать».

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пообещал, что против «Шерифа» он выпустит лучший состав.

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