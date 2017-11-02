Сафонов: «Головин в „Барселоне“? Глеб же там играл»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес просматривал хавбека ЦСКА Александра Головина на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».

«Головин в „Барселоне“? Александр Глеб же там играл. По потенциалу Головин ему не уступает. К тому же не думаю, что спортивный директор „Барселоны“ наблюдал исключительно за Головиным. Не мог он приехать ради одного игрока в Швейцарию. Наверняка следил за кем-то из „Базеля“ тоже.

Иногда в футболе случаются странные трансферы. Например, Денис Суарес в „Барселоне“. Его сначала приобрели за хорошие деньги, потом продали в „Вильярреал“, а затем снова выкупили. Но Головин действительно способен достичь такого успеха. Он хороший игрок. Как и три-четыре других молодых российских игрока - Роман Зобнин, если смотреть его игру до травмы, братья Миранчуки. Все эти футболисты не затеряются в Европе, и голова у них не пойдет кругом. Европейские же топ-клубы специально подбирают не готовых игроков, а еще молодых и прогрессирующих».

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