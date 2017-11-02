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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
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Сафонов: «Головин в „Барселоне“? Глеб же там играл»

сегодня, 13:48

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес просматривал хавбека ЦСКА Александра Головина на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».

«Головин в „Барселоне“? Александр Глеб же там играл. По потенциалу Головин ему не уступает. К тому же не думаю, что спортивный директор „Барселоны“ наблюдал исключительно за Головиным. Не мог он приехать ради одного игрока в Швейцарию. Наверняка следил за кем-то из „Базеля“ тоже.

Иногда в футболе случаются странные трансферы. Например, Денис Суарес в „Барселоне“. Его сначала приобрели за хорошие деньги, потом продали в „Вильярреал“, а затем снова выкупили. Но Головин действительно способен достичь такого успеха. Он хороший игрок. Как и три-четыре других молодых российских игрока - Роман Зобнин, если смотреть его игру до травмы, братья Миранчуки. Все эти футболисты не затеряются в Европе, и голова у них не пойдет кругом. Европейские же топ-клубы специально подбирают не готовых игроков, а еще молодых и прогрессирующих».

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Все комментарии
lobsterdam ответил SHMEL
сегодня в 15:12
SHMEL:
С одной строны,хочется чтобы Саша подольше у нас находился,а с другой-все равно продадут куда-нибудь.
"куда-нибудь" - точно!
Viduka
сегодня в 15:12
Глеб сперва оттрубил восемь лет в Бундеслиге и АПЛ, и только потом уехал за трофеями в Каталонию. А здесь больше походит на ситуацию с Зинченко.
lobsterdam
сегодня в 15:11
головин в барсе? ну это только на замену Месси...
Филипповых
сегодня в 14:47
Сравнивать звезду Белорусского футбола и пустое место - очень не разумно!
Alex12357
сегодня в 14:21
Неужели вы и впрямь подумали что игроки уровня Головина нужны Барселоне или другим топовым клубам?-Не смешите людей,дружите с умом.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:19
ДУМАЮ БАРСЕЛОНЕ СЕЙЧАС НУЖНО СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА РОССИЯН И КУПИТЬ МИРУНЧУКОВ, ГОЛОВИНА И ЗОБНИНА ! ОНИ ВЫВЕДУТ БАРСУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ !
SHMEL
сегодня в 14:09
С одной строны,хочется чтобы Саша подольше у нас находился,а с другой-все равно продадут куда-нибудь.
RUSTY8
сегодня в 14:06
до Глеба ему еще расти
stavr74
сегодня в 13:57
Глеб мячи подавал и лавку полировал
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