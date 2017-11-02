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Червиченко: «Спартаковские болельщики - это не образец идеального поведения»

сегодня, 14:39

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу недопуска фанатов «красно-белых» на выездной матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2). УЕФА закрыл гостевой сектор из-за беспорядков, учиненных фанатами москвичей на матче с «Марибором» в 1-м туре турнира.

«Во вчерашней истории с нашими болельщиками в Севилье нет однозначного ответа. Если встать на сторону объективности, то можно получить клеймо „не патриота“. Спартаковские болельщики – это не образец идеального поведения. Наверное, в России это одни из самых агрессивных болельщиков. Нет ничего удивительного в том, что на клуб накладывают из-за их поведения штрафы, санкции и запреты. Не могу понять природу их поступков и выходок. Можно болеть всем сердцем, можно болеть неистово, но совершать „быдлячие“ поступки – совершенно неприемлемо. Наверное, это добавляет авторитета в узком кругу лиц с ограниченным умственным ресурсом, но точно не приносит пользы ни клубу, ни нормальным болельщикам. Это наносит урон стране, ведь все предупреждения потом учитываются. 

Иногда происходят вещи, которые должны были произойти. Например, как недавно наши фанаты дали бой англичанам в Марселе. Я скажу крамольную вещь, но я приветствую, когда зазнавшихся и обозревших ставят на место. Это должно быть разово и так, как это было сделано. Ребята пострадали, но пострадали за дело. Англосаксам и прочим нужно указать их место в жизненной иерархии. Что касается всех остальных вещей, которые не задевают чести, а делаются просто от отсутствия мозгов – это за пределами разумного. Не стоит удивляться, что есть ответная реакция, как вчера это было в Севилье».

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Все комментарии
Гоша Великолепный
сегодня в 15:01
Когда в 2006 Нальчик первый раз увидел фанатов Спартака,сказать что народ был в шоке-это ничего не сказать!Ни до,ни после них,в фонтаны никто не мочился,на глазах женщин и детей!А тут одна дамочка недавно вспоминала,за что в них камнями кидали!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:48
УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ЧЕРВИЧЕНКО !

ВОПЩЕТО СПАРТАКОВСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ НЕ РАЗ ПОКАЗЫВАЛИ ЧУДЕСА ПРОНОСА ФАЕРОВ НА ТРИБУНЫ. ДАЖЕ ТОЛЕРАНТНЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ ДАВАЛИСЬ ДИВУ ИХ МЕТОДАМ И ТРЮКАМ ! А НАСЧЁТ БЫДЛЫ ВЫ ПРАВИЛЬНО ЗАМЕТИЛИ - ДОСТАТОЧНО ПОЧИТАТЬ ТВИТЫ ТЕНИСИСТА ЖЕНИ ПЛИТОЧКИНА.
dzvinka
сегодня в 14:47
тупой отморозок, в первой части обзывает быдло быдлом, а во второй оправдывает точно такое же быдло считая его уже не быдлом))) Быдло короче))
Надо просто понять для себя, ты либо быдло либо нет, на половину быдла не бывает)) И патриотизм, скрепы, национальность, религия не имеют к этому никакого отношения. И причин для исключений быть не может.
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:44
Радует, что хотя бы кто-то в России не боится сказать правду о "Спартаке", не боится админресурса Федуна и многочисленных Рейнгольдов.
Дикий мужчина
сегодня в 14:42
Спартаковские болельщики - это интеллигенты , с восемью - девятью высшими, мало кто с тремя. Занимаются верхолазаньем и прыжками вниз. Гыгы.
sir-5
сегодня в 14:42
Забери скорее клуб назад,пока его Федун не загубил.
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