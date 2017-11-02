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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Гришин: «Ну какая Головину „Барселона“? Вы чего?»

сегодня, 16:36

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал слухи о том, что полузащитником ЦСКА Александром Головиным интересуется «Барселона».

«Я не верю в эти слухи. Больше похоже на агентские игры. Уже надоело - то „Арсенал“, то теперь „Барселона“. Видимо, кому-то это выгодно.

Ну какая Головину „Барселона“, вы чего? Наш чемпионат такого уровня, что игроки ни в какую „Барселону“, „Баварию“, „Арсенал“ или „Тоттенхэм“ ни под каким предлогом не могут перейти. Чтобы наш футболист смог попасть в команду такого уровня, надо вначале поиграть за какой-нибудь середняк английской лиги и доказать, что он может на что-то претендовать. Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут. Надо объективно смотреть на вещи».

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Все комментарии
juchok
сегодня в 16:47
а нашим паспортистам не нужны середняки европейские! либо гранд, либо дальше сидеть в РФПЛ
cska1948
сегодня в 16:47
Подобные слухи и порождают звёздную болезнь у молодёжи. Надеюсь, Головин избежит этого.
Foxes
сегодня в 16:46
Действительно.
moskwa 09
сегодня в 16:44
все правильно сказал.Аршавин с его сумашедшой игрой и то долго закреплялся,а Головин еще далеко не Арш
sir-5
сегодня в 16:37
Истину глаголет армеец.
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