Уткин: «У „Локомотива“ есть возможность развить свой успех»

Известный комментатор, гроза стульев и кресел, Василий Уткин оценил перспективы лидирующего в турнирной таблице РФПЛ «Локомотива»:

«Шансы „Локомотива“ на чемпионство сейчас лучше, чем могли бы быть изначально. Тут нужно сказать браво всей команде и тренеру. Но в этом лидерстве „Локомотива“ явно что-то упустили другие команды.

Учитывая то, что после Нового года останется всего десять туров, то у „Локомотива“ есть возможность развить свой успех сейчас. Например будет интересная игра против ЦСКА. Если бы мне пришлось делать прогноз на этот матч, то я бы поставил, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом».

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