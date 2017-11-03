«Лацио» вырвал победу у «Ниццы»

В матче 4-го тура Лиги Европы «Лацио» сыграл вничью с «Ниццей».

Рим, стадион «Олимпико»

«Лацио» (Италия) – «Ницца» (Франция) – 1:0 (0:0)

Гол: Ле Маршан 90+2 (автогол).

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Лукаку (Пароло 74), Габаррон, Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Луис Альберто, Мурджа (Лулич 59), Нани (Милинкович-Савич 59), Кайседо.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Ницца»: Бенитес, Данте, Жалле, Ле Маршан, Снайдер (Лусамба 66), Суке, Менди, Плеа, Вальтер, Козьелло (Тамез 86), Лис Мелу (Балотелли 80).

Главный тренер: Люсьен Фавр.

Предупреждение: Лукас 75.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте