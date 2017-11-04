Силкин: «Есть ощущение, что в команде „Зенита“ разлад. Каждый тянет одеяло на себя»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом»:

«Команды Бердыева всегда очень неудобны для „Зенита“. Мы помним, как в позапрошлом сезоне петербургский клуб был разгромлен „Ростовом“ (0:3). И с „Рубином“ у сине-бело-голубых тоже всегда были трудности. Поэтому есть повод ожидать, что Курбан Бекиевич осложнит жизнь „Зениту“ и в этот раз. Тем более сейчас, когда у команды очевидный спад и она не выглядит столь однозначным фаворитом в РФПЛ, как в начале сезона.

До Кокорина перестал доходить мяч. Его перестала снабжать им средняя линия, к которой приноровились соперники. Да и Саше стало уделяться больше внимания со стороны чужой обороны. При этом есть ощущение, что в команде разлад. Мы видим, как прямо на поле происходит перепалка между Далером Кузяевым и Игорем Смольниковым, как разладилась командная игра, и каждый тянет одеяло на себя. Если эти проблемы не решатся в ближайшее время, „Зенит“ может ещё больше осложнить себе борьбу за чемпионство».

Напомним, футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Зенит» одержит минимальную победу над казанским клубом.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте