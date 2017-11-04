Хомуха: «Мы видели, как по-разному выглядит ЦСКА с Дзагоевым и без него»

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в преддверии матча бывшей команды против «Локомотива» в 16-м туре чемпионата России отметил важность фигуры Алана Дзагоева в армейском клубе. Напомним, хавбек ЦСКА вышел на поле в перерыве гостевого матча с «Базелем» в Лиге чемпионов, забил гол и был признан лучшим игроком встречи (2:1).

«Для ЦСКА главным подспорьем на этом отрезке станет возвращение в строй Дзагоева. По второму тайму встречи с „Базелем“ мы видели, насколько „армейцы“ с Аланом отличаются от самих же себя без него. При этом если „Локо“ сыграет в средней линии так же жёстко и плотно, как против „Зенита“, то ему удастся нейтрализовать лидера ЦСКА. К тому же мы видели, как „железнодорожники“ умеют уходить в быстрые контратаки. Думаю, Джефферсон Фарфан может сказать своё слово возрастной обороне красно-синих», — отметил Хомуха.

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