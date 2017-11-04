Роббен стал лучшим снайпером-иностранцем в истории «Баварии» в Бундеслиге

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в сегодняшнем матче против дортмундской «Боруссии» отличился забитым голом. Этот мяч стал 93-м для Роббена в Бундеслиге, что позволило голландцу побить достижение бразильца Джоване Элбера, у которого на счету 92 точных удара. Роббену понадобилось 178 матчей, а Элберу, который был нападающим, - 169.

Лучшим бомбардиром-иностранцем в истории чемпионата Германии является перуанец Клаудио Писарро, наколотивший 191 гол за «Вердер» и «Баварию».

Record: ✅



Biggest Bundesliga stage: ✅



Take a bow, Arjen Robben! pic.twitter.com/9J8RvIdpPB — B/R Football (@brfootball) 4 ноября 2017 г.

Роббен также недавно провел 100-й матч в Лиге чемпионов.

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