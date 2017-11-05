Хуммельс: «„Бавария“ не расстроится, если Бундеслига станет скучной»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс после победы над «Боруссией» (3:1) заявил, что мюнхенцы не сильно огорчатся, если интрига в Бундеслиге снова умрет.

«Обе команды имели моменты в этой игре. „Боруссия“ вполне могла забить больше голов. В концовке мы не дали забить им дважды. Реализация сыграла решающую роль. Мы не расстроимся, если чемпионат станет скучным (если „Бавария“ уйдет в большой отрыв). Но я не думаю, что это случится. Все может перевернуться после двух, трех игр. Поэтому нам нужно играть дальше. Хотя, конечно, мы очень рады тому, как проходят наши игры под руководством Хайнкеса».

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