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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
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17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
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Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
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Хуммельс: «„Бавария“ не расстроится, если Бундеслига станет скучной»

сегодня, 10:59
БоруссияБоруссия1 : 3БаварияБаварияМатч завершен

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс после победы над «Боруссией» (3:1) заявил, что мюнхенцы не сильно огорчатся, если интрига в Бундеслиге снова умрет.

«Обе команды имели моменты в этой игре. „Боруссия“ вполне могла забить больше голов. В концовке мы не дали забить им дважды. Реализация сыграла решающую роль. Мы не расстроимся, если чемпионат станет скучным (если „Бавария“ уйдет в большой отрыв). Но я не думаю, что это случится. Все может перевернуться после двух, трех игр. Поэтому нам нужно играть дальше. Хотя, конечно, мы очень рады тому, как проходят наши игры под руководством Хайнкеса».

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