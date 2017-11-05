Вальверде: «Суарес сейчас не забивает, но у него всегда есть моменты»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поддержал нападающего каталонцев Луиса Суареса, который на данный момент демонстрирует не самую лучшую игру.

«Мы много говорим о Суаресе в последнее время. Я благодарен ему за работу и за всё то, что Луис дает команде. Он киллер. Суарес в последнее время не забивает, но у него в каждом матче есть голевые моменты. Были они и в последнем поединке с „Севильей“. Это хороший знак».

Уругваец забил 3 гола в 8 матчах Примеры этого сезона.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте