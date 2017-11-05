Игорь Денисов провел 50-й матч за «Локомотив»

Матч 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) стал юбилейным для полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Капитан «Локомотива» провел 50-ю встречу за московский клуб.
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Матч 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) стал юбилейным для полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Капитан «Локомотива» провел 50-ю встречу за московский клуб.
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