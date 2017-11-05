Субашич травмировал бедро

Вратарь «Монако» Даниэль Субашич почувствовал дискомфорт в области правого бедра во время вчерашнего поединка с «Генгамом» (6:0). В перерыве вратарь был заменен. Ситуацию прокомментировал главный тренер монегасков Леонарду Жардим.

«В перерыве Субашич пожаловался на боль в бедре, но сказал, что может играть дальше. Мы решили не рисковать вратарем. К тому моменту счет был уже 4:0, а у Даниэля впереди важные матчи в сборной Хорватии».

Субашич - основной вратарь сборной Хорватии, которой 10 и 14 ноября предстоят стыковые матчи за выход на ЧМ-2018 против команды Греции.

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