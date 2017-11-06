Попов: «„Спартак“ выглядел очень хорошо — это был наш спартаковский футбол»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал недавнюю победу над «Уфой» (3:1).

«Гол не страшен — я был уверен, что мы выиграем этот матч. Видел настрой команды, понимал, что мы хорошо играем. Когда обсуждали с ребятами ситуацию в перерыве, то все были уверены, что забьём ещё один. Но в итоге забили два.

Не хочу комментировать судейство. Главное, что мы выиграли. „Спартак“ выглядел очень хорошо — это был наш спартаковский футбол. Мы не смотрим на конкурентов, отталкиваемся от себя. „Спартак“ должен набирать максимум очков в каждой игре. В конце чемпионата посчитаем: кто будет лучше, тот и выиграет титул», — сказал Попов.

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