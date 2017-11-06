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Попов: «„Спартак“ выглядел очень хорошо — это был наш спартаковский футбол»

сегодня, 17:10
СпартакСпартак3 : 1УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал недавнюю победу над «Уфой» (3:1).

«Гол не страшен — я был уверен, что мы выиграем этот матч. Видел настрой команды, понимал, что мы хорошо играем. Когда обсуждали с ребятами ситуацию в перерыве, то все были уверены, что забьём ещё один. Но в итоге забили два.

Не хочу комментировать судейство. Главное, что мы выиграли. „Спартак“ выглядел очень хорошо — это был наш спартаковский футбол. Мы не смотрим на конкурентов, отталкиваемся от себя. „Спартак“ должен набирать максимум очков в каждой игре. В конце чемпионата посчитаем: кто будет лучше, тот и выиграет титул», — сказал Попов.

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Артем Вартов
сегодня в 17:51
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.спам
Т34
сегодня в 17:42
Что там греха таить, некоторым игрокам не хватает мастерства для игры в Спартаке, но с ними приходится мириться, потому что других нет. Всех поповых, петковичей, вполне можно было бы заменить своими молодыми ребятами, хуже не было бы, подпуская на замену, как и этих, бесполезных игроков. Да и Комбаров, о котором не говорил только ленивый, тоже уже набил оскомину своими привозами и бесполезными и неточными навесами. Энергии много, но бестолковой. Сейчас несколько игроков, как наросты на теле Спартака и уже настало время обновить организм, оживить его свежей кровью и избавиться от лишнего груза.
eaguar
сегодня в 17:39
главное победили
RDeanW
сегодня в 17:37
а в чем заключался этот ваш спартаковский футбол? в куче неточных передач, которые чуть дальше 5 метров, или в неумении угадать, куда побежит партнер? ну постыдились бы. 2 гола - чисто индивидуальные действия фернандо и промеса. никакой командной игры. да, победа есть, но игра была совсем непривлекательной.
Спартач-болельщик ответил makkie
сегодня в 17:31
makkie:
Если зимой не возьмем толкового распасовщика, так и будем наблюдать потуги Попова в роли плеймейкера. Нужен второй Алекс, а не первый Ивелин)
...ДА !!! Алекса нам очень не хватает...
makkie
сегодня в 17:18
Если зимой не возьмем толкового распасовщика, так и будем наблюдать потуги Попова в роли плеймейкера. Нужен второй Алекс, а не первый Ивелин)
DVOK68
сегодня в 17:12
Выглядел хорошо эпизодически,в основном во втором тайме.А лично мне игра Попова всё больше и больше перестаёт нравится,движение без толку-больше ничего.
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