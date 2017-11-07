УЕФА представил топ-10 голов европейской квалификации ЧМ-2018

УЕФА опубликовал видео с 10 красивыми голами, забитыми в матчах европейской квалификации ЧМ-2018.
В подборку попали голы Себастьяна Руди (Германия), Костаса Митроглу (Греция), Маркуса Берга (Швеция), Гафуржана Суюмбаева (Казахстан), Алешандре Мартинез (Андорра), Павла Савицкого (Беларусь), Оливье Жиру (Франция), Аксель Витсель (Бельгия), Александера Ринга (Финляндия) и Эмре Джана (Германия).
Напомним, что 9 ноября стартуют стыковые матчи ЧМ-2018.
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2.Суюмбаев
3.Витсель
4.Жиру
5.Ринг
6.Савицкого
7.Берг
8.Джан
9.Мартинез
10.Руди
2.Суюмбаев
3.Витсель
4.Жиру
5.Ринг
6.Савицкого
7.Берг
8.Джан
9.Мартинез
10.Руди