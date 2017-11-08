Аленичев: «Неприятный у „Енисея“ сейчас период, но такие моменты есть у всех»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от «Оренбурга» в матче 22-го тура ФНЛ признал, что его команда переживает спад:

"Когда проигрываешь — настроение не очень хорошее. В первом тайме, считаю, обе команды осторожничали, из-за чего футбол для зрителей был скучноватым. Второй тайм получился совершенно другим по содержанию игры. Мы первыми имели голевой момент, но не воспользовались им. Футбольный закон «Не забиваешь ты – забивают тебе» никто не отменял. Мы готовились к игре и знали, что «Оренбург» больше половины мячей забивает со стандартов, так произошло и сегодня. После пропущенного мяча владели преимуществом, имели шансы отыграться, но подвела реализация. В целом, считаю, более закономерной была бы ничья.

Осталось три тура перед паузой. Эти матчи мы играем дома, хотелось бы, чтобы результат этих игр был другой, нежели в последних поединках. У нас произошел функциональный спад – проиграли матч в Кубке, сыграли две игры вничью и сегодня потеряли очки. Неприятный у нас период, но такие моменты есть у всех. Самое главное - выйти из этого непростого положения и провести концовку осенней части на хорошем уровне.

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