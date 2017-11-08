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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 3:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 6:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
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Аленичев: «Неприятный у „Енисея“ сейчас период, но такие моменты есть у всех»

сегодня, 22:21
ОренбургОренбург1 : 0ЕнисейЕнисейМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от «Оренбурга» в матче 22-го тура ФНЛ признал, что его команда переживает спад:

"Когда проигрываешь — настроение не очень хорошее. В первом тайме, считаю, обе команды осторожничали, из-за чего футбол для зрителей был скучноватым. Второй тайм получился совершенно другим по содержанию игры. Мы первыми имели голевой момент, но не воспользовались им. Футбольный закон «Не забиваешь ты – забивают тебе» никто не отменял. Мы готовились к игре и знали, что «Оренбург» больше половины мячей забивает со стандартов, так произошло и сегодня. После пропущенного мяча владели преимуществом, имели шансы отыграться, но подвела реализация. В целом, считаю, более закономерной была бы ничья.

Осталось три тура перед паузой. Эти матчи мы играем дома, хотелось бы, чтобы результат этих игр был другой, нежели в последних поединках. У нас произошел функциональный спад – проиграли матч в Кубке, сыграли две игры вничью и сегодня потеряли очки. Неприятный у нас период, но такие моменты есть у всех. Самое главное - выйти из этого непростого положения и провести концовку осенней части на хорошем уровне.

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Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 22:32
Все у них нормально просто Оренбург дома силен да и форму набрал
борька
сегодня в 22:25
Не плакать, все получится, в вышку пробьетесь!
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