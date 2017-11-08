Уткин: «Человека, заключившего контракт с Манчини, нужно осудить»

Известный комментатор Василий Уткин предполагает, что в «Зените» существует некая клановость - россияне и аргентинцы. Также Уткин не уверен, что главному тренеру «сине-бело-голубых» Роберто Манчини под силу поддерживать дружескую атмосферу в команде.

«Я думаю, конфликт между аргентинской диаспорой и российскими игроками в „Зените“ есть давно. Хотя, наверное, это нельзя назвать конфликтом, так как звучит слишком громко. Скорее всего, взаимное недопонимание - оно, безусловно, существует. Конфликт - это когда ситуация выходит наружу и становится неуправляемой. В „Зените“ ситуация сложная, но неуправляемой я бы ее не назвал.

В своих прежних командах Роберто Манчини никогда не справлялся с подобными ситуациями, о чем мы позже узнавали из различных рассказов и воспоминаний. Не знаю, как будет в „Зените“, но это явно не его конек. Нарциссы вообще редко интересуются тем, что происходит вокруг них. Манчини не в клиническом смысле нарцисс, но относительно многих других специалистов - да.

Не знаю, пойдет ли на пользу „Зениту“ пауза на игры сборных. С другим тренером точно пошла бы, а с Манчини - не знаю. Контракт Роберто - это, конечно, вещь дорогая и ценная, и он столько времени хранился, пока не вступил в силу. Может быть, это уже антиквариат, охраняемый законом и Министерством культуры. Но я считаю, что контракт Манчини - это не та ценность, за которую надо держаться. А человека, который это придумал, нужно осудить, и в дальнейшем ему нельзя позволять принимать решения единолично».

Отметим, что Уткин не впервые критикует Манчини.

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