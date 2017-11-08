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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 3:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 6:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
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Уткин: «Человека, заключившего контракт с Манчини, нужно осудить»

сегодня, 21:43

Известный комментатор Василий Уткин предполагает, что в «Зените» существует некая клановость - россияне и аргентинцы. Также Уткин не уверен, что главному тренеру «сине-бело-голубых» Роберто Манчини под силу поддерживать дружескую атмосферу в команде.

«Я думаю, конфликт между аргентинской диаспорой и российскими игроками в „Зените“ есть давно. Хотя, наверное, это нельзя назвать конфликтом, так как звучит слишком громко. Скорее всего, взаимное недопонимание - оно, безусловно, существует. Конфликт - это когда ситуация выходит наружу и становится неуправляемой. В „Зените“ ситуация сложная, но неуправляемой я бы ее не назвал. 

В своих прежних командах Роберто Манчини никогда не справлялся с подобными ситуациями, о чем мы позже узнавали из различных рассказов и воспоминаний. Не знаю, как будет в „Зените“, но это явно не его конек. Нарциссы вообще редко интересуются тем, что происходит вокруг них. Манчини не в клиническом смысле нарцисс, но относительно многих других специалистов - да. 

Не знаю, пойдет ли на пользу „Зениту“ пауза на игры сборных. С другим тренером точно пошла бы, а с Манчини - не знаю. Контракт Роберто - это, конечно, вещь дорогая и ценная, и он столько времени хранился, пока не вступил в силу. Может быть, это уже антиквариат, охраняемый законом и Министерством культуры. Но я считаю, что контракт Манчини - это не та ценность, за которую надо держаться. А человека, который это придумал, нужно осудить, и в дальнейшем ему нельзя позволять принимать решения единолично».

Отметим, что Уткин не впервые критикует Манчини.

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Все комментарии
Mathis_Mootz
сегодня в 22:50
Опять этот жиртрест кукарекает...
Сергеевич вернулся 1 ответил Exploit
сегодня в 22:46
Exploit:
Недавно ведь только посадили всех, кто заключал контракт с Капелло и вот опять...
Откуда инфа? Возможно я, что-то пропустил?
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 22:44
У Уткина есть талант, надеюсь бескорыстный, всех вздрючить от которого возможно все худеют, а он наоборот ..... да-да. Нет желания обидеть комментатора отсюда многоточие).
viking88
сегодня в 22:39
да невозможно за полсезона построить команду, даже за сезон трудно. Явный пример МанСити Гвардиолы. Каррера привел Спартак к чемпионству на мотивации! Но точно не командной игрой! Уткин слишком много болтает, кем он себя возомнил?
Exploit
сегодня в 22:37
Недавно ведь только посадили всех, кто заключал контракт с Капелло и вот опять...
richi
сегодня в 22:36
Вася сегодня не смог дать определения "опорнику", и по каким критериям судить игроков этого амплуа. На прямой вопрос ведущего программы, кто сейчас сильнее И.Денисова с рос. паспортом на этой позиции, 30 минут нес ахинею, как определить, кто таковым является и с кем сравнивать... При чем с полной уверенностью в своей (никому не понятной) правоте. Ну не нравится тебе Денисов, много кому не нравится, так и скажи...
Влад Богатырёв
сегодня в 22:36
Я думаю, конфликт между аргентинской диаспорой и российскими игроками в „Зените“ есть давно.
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Интересно, а в матче Россия - Аргентина они будут друг друга "ломать"?
Маммана "ломает" Кокорина, а Ерохин "ломает" Ригони. И всё это - игровая ситуация.
sir_Alex
сегодня в 22:36
Лично мне такой зенит нравится!
зенит юрист
сегодня в 22:33
опять уткина понесло. я то уже подумал выздоровел , ан нет. как альцгеймер стал уже только моложе
Алексей Коротеев ответил kolpino79
сегодня в 22:32
kolpino79:
Что то он разговорился. Осеннее обострение видимо!
Уж лучше обострение , чем аргентино-питерский запор ! ))
dargo
сегодня в 22:32
Кого интересует твоё мнение жиромясокобинат? Твоё место в свинарнике, тебе лучше купить железный стул и не вставать с него, а свои фантазии и догадки отстав при себе. В Зените всё в порядке , хватит мусолить всякую грязь и поливать нашу команду. Боже мои, как надоели эти «спецы и знатоки футбола», завистники и недоброжелатели переходят все границы - это просто отвратительно и уже надоедает
richi
сегодня в 22:26
Вася, ты сам себе противоречишь. Дружи с Борей М., не лезь в футбол.
ПерекатиПоле
сегодня в 22:23
Умер недавно человек, который Манчини в Зенит привёл. Некого судить...

А вот жирного борова Уткина, за то что он хрень несёт постоянно, высокопарную, надуманную, лживую, действительно осудить нужно.
Морозовский
сегодня в 22:18
А меня всё в "Зенити" устраивает: и Манчини, и человек, и аргентинцы!
VIPded
сегодня в 22:07
...и посадить в одну камеру с человеком, бакланов прикормившим...)))
kolpino79
сегодня в 22:05
Что то он разговорился. Осеннее обострение видимо!
ermak6848
сегодня в 22:05
Согласен с вами Василий
Аденн
сегодня в 22:03
Уткин, в данном случае, по делу всё сказал.
obana777
сегодня в 22:02
Хорошо, Васек, успокойся! Мы приняли к сведению твои высказывания и обязательно осудим и заклеймим позором этого нехорошего человека.
Alex-96
сегодня в 21:59
Осудить у нас могут только того кто с голодухи булку хлеба украл, а такого персонажа как профурсетка могут только поругать чуть чуть да и то позволить такое может только царь из кремля.
ermak6448
сегодня в 21:59
Эх Вася - вася. На твоём месте тоже пернатый, но только орёл то есть Геня...
ЮЗИК
сегодня в 21:56
Чего раньше времени пургу гнать, сезон вроде не закончен
Mitsubanchik
сегодня в 21:53
Жиробас никак не уймется.
iri13
сегодня в 21:51
..похоже, Василий..когда с кресла рухнул, все же сильно голову повредил..
Это фиаско, братан!(с)
loko7
сегодня в 21:49
Люди, заключающие такие контракты, обсуждению не подлежат.
Leha-ha50
сегодня в 21:48
Вечереет
И над соккером летает Уткин.
Разжирел он ,
Уткин осенью в "большой цене"!!!
4ever Ars
сегодня в 21:47
Да ладно, если уж за историю с Капелло не судили...
Исламоголовый
сегодня в 21:46
Василий Уткин стал слишком много на себя брать! Дерзкий человек. Дерзость это харам. Надо больше смирения в людях.
Foxes
сегодня в 21:45
Опять Уткин, да что ты будешь делать.
Mоnоlo
сегодня в 21:44
Пережрал?
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