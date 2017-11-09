Панюков: «У меня нет цели стать лучшим бомбардиром ФНЛ. Пусть им станет Козлов»

Форвард «Зенита-2» Андрей Панюков дал интервью после поражения от «Сибири» (1:3) в 22-м туре ФНЛ.

«Возможно, команде не хватает мастерства и взаимопонимания. Сильное моральное давление сказывается на результате.

Перелёт не такой и долгий, с ним проблем не ощутили.

У меня нет цели стать лучшим бомбардиром. Пусть им станет Козлов. Я делаю то, что должен делать. Какая разница, кто сколько забил. Для меня главное, что я забиваю. На все игры у меня установка одна: забить, а там по ситуации.

Насколько сильна „Сибирь“ по сравнению с другими соперниками ФНЛ? Все одинаковые, в ФНЛ нет сильных команд. „Сибирь“ такая же, как и все. В группу исключений входят „Енисей“ и „Крылья Советов“. Больше никого не могу выделить».

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