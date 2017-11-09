Футболистки литовского клуба не забили после выхода втроём на пустые ворота

В матче женской Лиги чемпионов между клубами «Гинтра Университетас» и «Барселона» не был реализован 1000% голевой момент.

Футболистки литовской команды, проигрывая со счетом 0:3 на 67-й минуте встречи, имели возможность подсластить пилюлю, однако выбежав втроем на пустые ворота, умудрились не реализовать свой шанс.

Отметим, что сам матч завершился победой футболисток «блаугранас» со счетом 6:0. Это самая крупная еврокубковая победа девушек «Барселоны» в истории.

Ужасный промах в матче 4-го дивизиона чемпионата Нидерландов

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