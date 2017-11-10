Малафеев: «„Зенит“-2007 и „Зенит“-2017 сыграли бы вничью»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, как бы сыграл «Зенит» образца 2007 года против нынешнего состава сине-бело-голубых:

«Сложно сказать. Могу лишь утверждать, что игра была бы интересной и непредсказуемой. „Зенит“ Манчини – интересная команда, которая, безусловно, сильнее нас нынешних, но если говорить о виртуальном матче между „Зенитом“-2007 и „Зенитом“-2017, то, скорее всего, была бы ничья. Как минимум (улыбается)».

Напомним, петербургский клуб не побеждает в РФПЛ уже 5 матчей подряд, что является худшим результатом «Зенита» с 2005 года.

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