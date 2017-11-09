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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
    Да
    58%
    2074
    Нет
    35%
    1246
    Затрудняюсь ответить
    6%
    226
    Всего голосов: 3546
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22:45 сегодня Фонбет 1.38 4.25 10.5 Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ГрецияГреция
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20:00 75’ Фонбет 1.03 14 50 Логотип ФинляндияФинляндия 3:0 Логотип ЭстонияЭстония
21:15 13’ - - - Логотип РумынияРумыния 0:0 Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Фонбет 5 3.9 1.67 Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
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Орлов: «Игроки рассказывают, что Вернблум их бьет и говорит, что его никогда не удалят»

сегодня, 21:00
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов вспомнил о матче 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Полузащитник «армейцев» Понтус Вернблум ударил локтем Алексея Миранчука. Орлов считает, что швед заслужил в этом эпизоде красную карточку:

«Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал „Зенит“, и увидел, как швед ставит ногу. Я тогда сказал, что в полку костоломов прибыло. Мне вечером перезвонили. Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, все-таки шведский футболист, кандидат в сборную и так далее. А я спрашиваю: „Ну он костолом или нет?“

Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьет их и говорит: „Меня никогда не выгонят с поля“. Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причем у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле. Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с „Локомотивом“ – это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы. Так человека и убить можно. Почему-то ему арбитры благоволят».

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Все комментарии
spartach n1 ответил зенит юрист
сегодня в 21:31
зенит юрист:
да там пол команды ** присевшие** только молодежи нет в списке еремы . как натхо, конифей с березами бегают по пол поля за судьей?? откуда силы?
Не надо быть орловым чтобы это заметить !
cska1948 ответил морозз
сегодня в 21:30
морозз:
Ответ прост и на поверхности...судьи просто не хотят наживать себе в лице Гинера врага! Одно дело удалить Хосонова, молодого и не очень то нужного для клуба игрока и другое дело удалить футболиста, в котором остро нуждается клуб! Посмотрите как он выжигает соперников в середине поля, проявляя при этом разумную и не разумную жестокость! В Европе таких научились лечить длительными дисквалификациями и карточками огненного цвета!
Когда читаешь о всемогуществе президента своей любимой команды, то поневоле испытываешь гордость за свой клуб и жалость к другим, за их беспомощность.
Байкал-38 ответил Шуnя771
сегодня в 21:29
Шуnя771:
Найдет Понтус и "свой болт с винтом"!
Пора уже!
Батя в здании ответил Т34
сегодня в 21:29
Т34:
Во как! Игроки цска грубят - это спортивная борьба. А, как игрока "армейцев" зацепят, сразу кричат "караул", да еще товгая "березу" или того же Верблума подключат к "справедливой" мести, попытаются проучить соперника, да еще и безнаказанно.
Вермблум - орет на судей и НИЧЕГО. С другими - разговор короткий, видимо, рефери, нравится язык.
Mur Myaoo
сегодня в 21:28
Пенальти в ворота испанцев... К мячу подходит дзюба.. удар.......аут (с)
time out
сегодня в 21:28
Ну вот и Гена нарисовался. А то как-то странно, такую тему чуть не пропустил. Стареет, не та оперативность.
зенит юрист ответил spartach n1
сегодня в 21:27
spartach n1:
Пора уже костолома обследовать на наличие связей с еременко !
да там пол команды ** присевшие**
только молодежи нет в списке еремы . как натхо, конифей с березами бегают по пол поля за судьей?? откуда силы?
serh62
сегодня в 21:26
а что, вернблум по русски говорил им это? наши игроки русский то не знают, а уж английский то тем более.что то старый маразматик хватил через край))))))))))
зенит юрист
сегодня в 21:25
у вернблума в контракте прописано,что его не удалят судьи. поэтому и приехал и ведет себя так
spartach n1
сегодня в 21:25
Пора уже костолома обследовать на наличие связей с еременко !
Т34 ответил ermak6848
сегодня в 21:24
ermak6848:
зря дядя Геня наговариваете на нашего парня из ЦСКА. Не ударил, а в спортивной борьбе чуть - чуть задел с кем не бывает. Себя то вспомни ...
Во как! Игроки цска грубят - это спортивная борьба. А, как игрока "армейцев" зацепят, сразу кричат "караул", да еще товгая "березу" или того же Верблума подключат к "справедливой" мести, попытаются проучить соперника, да еще и безнаказанно.
MIKITA463295
сегодня в 21:23
Обсуждать Вернблума уже надоело,что касается фантазий Орлова то это уже перебор,бедный Зенит трясется только от одного упоминания фамилии Вернблум ...
Don trambon
сегодня в 21:22
    морозз
    сегодня в 21:22
    Ну а про Геннадия я уже писал и ещё раз повторю...пора ему вешать микрофон на гвоздь и отдыхать, устал очень человек и это видно!
    Алексей Буренин
    сегодня в 21:22
    полностью согласен.кто то же должен найти на него управу
    Gosha1971
    сегодня в 21:22
    Тут поговаривают.. что дедушке на пенсию пора! пусть он в своем Зените пороется эксперт новоявленный.Меня Понтус устраивает, да он жесткий, но ни кого не ломал. Боец, таких бы побольше!
    морозз
    сегодня в 21:21
    Ответ прост и на поверхности...судьи просто не хотят наживать себе в лице Гинера врага! Одно дело удалить Хосонова, молодого и не очень то нужного для клуба игрока и другое дело удалить футболиста, в котором остро нуждается клуб! Посмотрите как он выжигает соперников в середине поля, проявляя при этом разумную и не разумную жестокость! В Европе таких научились лечить длительными дисквалификациями и карточками огненного цвета!
    AntiherQ1488 ответил RussianHorse
    сегодня в 21:21
    RussianHorse:
    Ну все спартачи, один татарин, и проводницы)
      RussianHorse ответил AntiherQ1488
      сегодня в 21:21
      AntiherQ1488:
      Верблум не костолом, он никого не сломал. Велик тоже не ломал Рекордсмена, травму он получил, упав на копыто. Если мы сейчас, с Локо и Краснодаром, например, напишем петицию, такую же, как строчили вы. М?) Как думаешь, справедливо?
        Klassе
        сегодня в 21:19
        Вернблюм подленькая конявая девчонка. Всегда бьёт сзади либо исподтишка.
        vka1970
        сегодня в 21:19
        Я думал Гена только фамилии коверкает и ОАО прославляет, а он ещё оказывается и фантазёр.
        Почему ему Гинер и Федун не звонят ? Галицкий с Миллером ?
        RussianHorse ответил Redginald
        сегодня в 21:19
        Ну все спартачи, один татарин, и проводницы)
        Mur Myaoo
        сегодня в 21:18
        https://rutube.ru/video/292790b099fb4a0d3393e34105e638ea/
        Mi6
        сегодня в 21:17
        На каком языке он это глаголит?
        Давуд
        сегодня в 21:15
        Бедные игроки теперь Орлову жалуются
        AntiherQ1488 ответил RussianHorse
        сегодня в 21:15
        RussianHorse:
        Слуцкий позвонил Гене и попросил не называть Вернблума костоломом, чооооо?
        Верблум не костолом, он никого не сломал. Велик тоже не ломал Рекордсмена, травму он получил, упав на копыто.
        Если мы сейчас, с Локо и Краснодаром, например, напишем петицию, такую же, как строчили вы. М?) Как думаешь, справедливо?
        Ver ответил Zimka
        сегодня в 21:14
        Zimka:
        И на чистом русском им такой говорит: "Меня не тронут" и бьёт сразу...
        Вообще-то, пора бы уж ему и на чистом русском говорить...
        Mur Myaoo
        сегодня в 21:14
        Знаете, никогда не понимал этого псевдоуважения по отношению к комментаторам старой формации. Походу, прости Господи, только смерть разлучит нас. Как с Маслаченко или Перетуриным. Когда они комментировали, хотелось венок на шею повесить. Гена тоже в эфире подыхает. Почему бы им не дать незаслуженную пенсию и отстранить от работы? Никогда этого не понимал. Да здравствует Юрий Розанов! Лучший!
        RussianHorse
        сегодня в 21:12
        Пацаны, Понтус расстрелял Тупака Шакура!
        RussianHorse
        сегодня в 21:11
        Слуцкий позвонил Гене и попросил не называть Вернблума костоломом, чооооо?
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