Орлов: «Игроки рассказывают, что Вернблум их бьет и говорит, что его никогда не удалят»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов вспомнил о матче 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Полузащитник «армейцев» Понтус Вернблум ударил локтем Алексея Миранчука. Орлов считает, что швед заслужил в этом эпизоде красную карточку:

«Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал „Зенит“, и увидел, как швед ставит ногу. Я тогда сказал, что в полку костоломов прибыло. Мне вечером перезвонили. Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, все-таки шведский футболист, кандидат в сборную и так далее. А я спрашиваю: „Ну он костолом или нет?“

Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьет их и говорит: „Меня никогда не выгонят с поля“. Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причем у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле. Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с „Локомотивом“ – это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы. Так человека и убить можно. Почему-то ему арбитры благоволят».

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