Зобнин: «Думаю, мы с Месси никогда не будем играть в одной команде»

Хавбек сборной России Роман Зобнин поделился мнением о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси, с которым россиянам предстоит столкнуться в товарищеском матче 11 ноября:

«Месси — гений. Думаю, мы с ним никогда не будем играть в одной команде. Лионелю 30 лет, а мне — 23 года. К тому времени, когда я буду играть в „Барселоне“, Месси уже закончит с футболом.

Все ребята у нас друг за друга, нет какого-то негатива. Сборная сильна именно коллективом. Все будут показывать свои лучшие качества, навыки. Если команда хорошо выступит на чемпионате мира, то, конечно, есть большой шанс, что много футболистов уедут играть в Европу».

Отметим, что Зобнин уже восстановился от травмы крестообразных связок и тренируется в общей группе сборной России.

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