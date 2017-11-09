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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
    Да
    58%
    2074
    Нет
    35%
    1246
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Зобнин: «Думаю, мы с Месси никогда не будем играть в одной команде»

сегодня, 19:46
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Хавбек сборной России Роман Зобнин поделился мнением о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси, с которым россиянам предстоит столкнуться в товарищеском матче 11 ноября:

«Месси — гений. Думаю, мы с ним никогда не будем играть в одной команде. Лионелю 30 лет, а мне — 23 года. К тому времени, когда я буду играть в „Барселоне“, Месси уже закончит с футболом.

Все ребята у нас друг за друга, нет какого-то негатива. Сборная сильна именно коллективом. Все будут показывать свои лучшие качества, навыки. Если команда хорошо выступит на чемпионате мира, то, конечно, есть большой шанс, что много футболистов уедут играть в Европу».

Отметим, что Зобнин уже восстановился от травмы крестообразных связок и тренируется в общей группе сборной России.

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Все комментарии
vka1970
сегодня в 20:04
Если Ромка юморить начал, то уже точно на поправку пошёл.
Теперь надо потихоньку в состав вливаться.
С таким нападением, всех бакланов на изнанку выверним.
drug01
сегодня в 20:02
Роман звездится-если это действительно его слова!!!!! Боже мой как слава влезла в игрока?????
Mr.Fish-ka
сегодня в 19:58
Молодец, Ромка!!! Умыл журналистов, а то все вопросы про Месси уже задолбали. ))
зенит юрист
сегодня в 19:57
взяли в сборную с больничной койки---и тут остапа понесло.
а лучше него игрока денисова усач спонтом не видит. как можно такого тренера ставить у руля
post-navigator
сегодня в 19:53
Ну, есди Лионеля не совратит Д'Жано ... то я уж даже и не знаю - какие тут могут быть совместные варианты...
AntiherQ1488
сегодня в 19:52
Вот это щас бомбанет) Соккер, ну думайте уже, и пишите "(шутка)". Вам что, совсем не жалко стульев?) Сожгут же.
vashinin
сегодня в 19:49
Шутит, значит выздоравливает)) Удачи, Ромка!
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