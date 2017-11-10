Джикия: «В матче с Аргентиной будем играть в свой футбол»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча против Аргентины:

«Не боюсь ли разочароваться в себе на фоне такого соперника, как Месси? Всё покажет футбольное поле. Несмотря на то, что Месси один вывел команду на чемпионат мира, мы всё-таки играем против сборной Аргентины, а не против одного футболиста, даже такого. Поэтому стоит уделить внимание и другим игрокам. Это очередной контрольный матч, который сборной предстоит провести. Готовимся, изучаем соперника, планируем играть в футбол и отталкиваться от своей игры.

Нужно делать свою работу, а там – как получится. Ни для кого не секрет, что Месси – лучший игрок мира, который один на один может разобраться с любым соперником. Справиться с ним можно только за счёт командных действий. Считаю, что с их помощью мы вполне можем не позволить аргентинцам лишнего. С любой командой можно играть. Главное – сосредоточиться на своей игре.

На поле выхожу с мыслями максимально помочь команде и добиться положительного результата. Не только я – мы все выйдем с полной концентрацией! И, повторяю, будем играть в свой футбол.

Принимать участия в борьбе за футболку Месси не буду. Сосредоточусь только на игре. О футболке не думаю».

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